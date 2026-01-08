Εύβοια: Ιστιοφόρο προσάραξε λόγω ισχυρών ανέμων στην Ερέτρια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, οι ισχυρές ριπές του ανέμου δημιούργησαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι της περιοχής.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, πολλά καταστήματα της παραλίας υπέστησαν φθορές, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, προκαλώντας αναστάτωση σε επαγγελματίες και κατοίκους.



Στο λιμάνι της Ερέτριας ένα ιστιοφόρο προσάραξε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, αρκετά σκάφη που ήταν δεμένα στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με σπασμένα εξαρτήματα και φθορές στα κύτη τους.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.

