Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία που συγκλόνισε το Κιλκίς, με τις αρχές να ταυτοποιούν τον δράστη μέσα σε λίγες ώρες. Ο 26χρονος Πακιστανός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης, φέρεται να πυροβόλησε τον 35χρονο από τη Σιέρα Λεόνε και να τράπηκε σε φυγή.

16 Οκτ. 2025 11:46
Pelop News

Ταχύτατες ήταν οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου υπηκόου Σιέρα Λεόνε στους Ευζώνους Κιλκίς, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν το έγκλημα μέσα σε λίγες ώρες.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος Πακιστανός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 26χρονος πυροβόλησε τον 35χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα, τραυματισμένο βαριά, κατάφερε να φτάσει μέχρι την είσοδο ξενοδοχείου στην περιοχή, όπου κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Κιλκίς να πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία–νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
