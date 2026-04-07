Εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου από την περιοχή της Καισαριανής, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας
07 Απρ. 2026 13:37
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου από την Καισαριανή, καθώς, σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, τα ίχνη του χάθηκαν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, και προχώρησε στη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από αίτημα της οικογένειάς του.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, γι’ αυτό και ζητείται η συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του.

Ο 28χρονος έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινή αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

