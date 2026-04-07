Εξαφάνιση 28χρονου από την Καισαριανή – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου από την Καισαριανή, καθώς, σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, τα ίχνη του χάθηκαν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, και προχώρησε στη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από αίτημα της οικογένειάς του.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, γι’ αυτό και ζητείται η συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του.

Ο 28χρονος έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινή αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

