Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Αυγενάκης, δείτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Η Επιτροπή διερευνά τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων ΕΑΓΓ για ενίσχυση της διαφάνειας στις αγροτικές πληρωμές.

 

05 Νοέ. 2025 10:46
Pelop News

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτει σήμερα ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Κύριος μάρτυρας σήμερα είναι ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις 27 Ιουνίου 2023 έως τις 14 Ιουνίου 2024. Η εξέτασή του εστιάζει σε ζητήματα διαχείρισης και ελέγχου ενισχύσεων, εν μέσω κοινοβουλευτικής πίεσης για μεγαλύτερη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση μεταδίδεται απευθείας από το κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή, που συστάθηκε για να ελέγξει όλες τις πτυχές του οργανισμού, αναμένεται να αναδείξει πιθανές παραλείψεις και να προτείνει μέτρα βελτίωσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία των πληρωμών προς τους αγρότες.
