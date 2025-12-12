Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις καταγγελίες ότι ο προσωπικός της συνεργάτης άκουσε στο περιθώριο της χθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης τον Ξυλούρη να απειλή ότι «θα της στρίψει το λαρύγγι».

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
12 Δεκ. 2025 15:56
Pelop News

Με άγριες διαθέσεις εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου τινάζοντας διαρκώς τη διαδικασία στον αέρα. Με φωνές και συνεχείς διακοπές κατάφερε να στρέψει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο της.

Αιτία της σφοδρής αντίδρασης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελεί το γεγονός ότι δεν λήφθηκε με ομοφωνία απόφαση αυτόφωρης σύλληψης του Γιώργου Ξυλούρη για απειλές κατά της ζωής της. Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις καταγγελίες ότι ο προσωπικός της συνεργάτης άκουσε στο περιθώριο της χθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης τον Ξυλούρη να απειλή ότι «θα της στρίψει το λαρύγγι».

Η ίδια υποστήριξε μάλιστα ότι οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ελέγχονται για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

«Λυπάμαι πάρα πολύ κ. Αποστολάκη που σύρεστε σε βεντέτα με κουμπαριές την ώρα που κάνετε τα χατίρια στη ΝΔ. Αντί να συνταθείτε με την αντιπολίτευση και να ζητήσετε την σύλληψη μάρτυρα που απείλησε εσείς συρθήκατε πίσω από την ΝΔ», είπε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει «Κατήγγειλα ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Μάρτυρας που έχει πει ότι θα ξεκ@@@@@@ την εισαγγελέα βγήκε από εδώ και είπε για εμένα θα την “σκοτώσω θα της στρίψω το λαρύγγι”. Το κατήγγειλα και αρνηθήκατε στο ΠΑΣΟΚ να συμπράξατε για να συλληφθεί και να γίνει αυτόφωρη διαδικασία». Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής και έχει απευθυνθεί στο Άρειο Πάγο.

Στη συνέχεια ο διάλογος είχε ως εξής:

Νικολακόπουλος: σας παρακαλώ ολοκληρώστε για να συνεχίσουμε το έργο μας

Κωνσταντοπούλου: δεν με νοιάζει

Νικολακόπουλος: παρακαλώ

Κωνσταντοπούλου: γιατί κλείνετε το μικρόφωνο. Έχετε ποινική ευθύνη για υπόθαλψη εγκληματία. Έχω καταθέσει και εγώ και αυτόπτης μάρτυρας. Θα κληθείτε να καταθέσετε κ Πουλά. Κύριε Πουλά γελάτε.

Νικολόπουλος: συνεχίστε παρακαλώ

Κωνσταντοπούλου : έχω καταθέσει μήνυση. Έχω καταθέσει μήνυση

Νικολόπουλος: το καταλάβαμε

Κωνσταντοπούλου: μην ειρωνεύεστε. Είμαι και εγώ από την Ηλεία. Εκλαμβάνω τις δηλώσεις σας ως συνολική απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και εκφοβισμού μου

Νικολακόπουλος: το περιστατικό εφόσον αποδειχθεί το καταδικάσαμε.

Κωνσταντοπούλου: είναι αυτόφωρο και δεν το συλλάβατε

Νικολακόπουλος: παρακαλώ:

Κωνσταντοπούλου: είναι αυτόφωρο … είναι αυτόφωρο

Αποστολάκη: οι κρίσεις και η αξιολόγηση της Κωνσταντοπούλου για τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντα του στην εξεταστική είναι σεβαστές αλλά δεν ζητάμε την έγκριση της. Με τους συναδέλφους μου δίνουμε μάχη για να αποκαλυφθεί η μάχη

Κωνσταντοπούλου: Προστατεύετε εγκληματία

Αποστολάκη: Δίνουμε μεγάλη μάχη σε ό,τι αφορά και τον Ξυλούρη. Το πως αξιολογεί ο κάθε Έλληνας συμπολίτης μας τη συμπεριφορά και την απήχηση των κομμάτων στην εξεταστική θα το κρίνει ο λαός και όχι ο κάθε πολιτικός αρχηγός.

Κωνσταντοπούλου: απειλές. Προστατεύετε

Λαζαρίδης: ούτε υποθάλπουμε ούτε προστατεύουμε κανένα

Κωνσταντοπούλου: υποθάλπετε και προστατεύετε

Νικολόπουλο: παρακαλώ επαναλάβετε

Λαζαρίδης: ούτε υποθάλπουμε…

Κωνσταντοπούλου: υποθάλπετε

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ