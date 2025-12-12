Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση

Με άγριες διαθέσεις εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου τινάζοντας διαρκώς τη διαδικασία στον αέρα. Με φωνές και συνεχείς διακοπές κατάφερε να στρέψει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο της.

Αιτία της σφοδρής αντίδρασης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελεί το γεγονός ότι δεν λήφθηκε με ομοφωνία απόφαση αυτόφωρης σύλληψης του Γιώργου Ξυλούρη για απειλές κατά της ζωής της. Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις καταγγελίες ότι ο προσωπικός της συνεργάτης άκουσε στο περιθώριο της χθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης τον Ξυλούρη να απειλή ότι «θα της στρίψει το λαρύγγι».

Η ίδια υποστήριξε μάλιστα ότι οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ελέγχονται για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

«Λυπάμαι πάρα πολύ κ. Αποστολάκη που σύρεστε σε βεντέτα με κουμπαριές την ώρα που κάνετε τα χατίρια στη ΝΔ. Αντί να συνταθείτε με την αντιπολίτευση και να ζητήσετε την σύλληψη μάρτυρα που απείλησε εσείς συρθήκατε πίσω από την ΝΔ», είπε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει «Κατήγγειλα ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Μάρτυρας που έχει πει ότι θα ξεκ@@@@@@ την εισαγγελέα βγήκε από εδώ και είπε για εμένα θα την “σκοτώσω θα της στρίψω το λαρύγγι”. Το κατήγγειλα και αρνηθήκατε στο ΠΑΣΟΚ να συμπράξατε για να συλληφθεί και να γίνει αυτόφωρη διαδικασία». Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής και έχει απευθυνθεί στο Άρειο Πάγο.

Στη συνέχεια ο διάλογος είχε ως εξής:

Νικολακόπουλος: σας παρακαλώ ολοκληρώστε για να συνεχίσουμε το έργο μας

Κωνσταντοπούλου: δεν με νοιάζει

Νικολακόπουλος: παρακαλώ

Κωνσταντοπούλου: γιατί κλείνετε το μικρόφωνο. Έχετε ποινική ευθύνη για υπόθαλψη εγκληματία. Έχω καταθέσει και εγώ και αυτόπτης μάρτυρας. Θα κληθείτε να καταθέσετε κ Πουλά. Κύριε Πουλά γελάτε.

Νικολόπουλος: συνεχίστε παρακαλώ

Κωνσταντοπούλου : έχω καταθέσει μήνυση. Έχω καταθέσει μήνυση

Νικολόπουλος: το καταλάβαμε

Κωνσταντοπούλου: μην ειρωνεύεστε. Είμαι και εγώ από την Ηλεία. Εκλαμβάνω τις δηλώσεις σας ως συνολική απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και εκφοβισμού μου

Νικολακόπουλος: το περιστατικό εφόσον αποδειχθεί το καταδικάσαμε.

Κωνσταντοπούλου: είναι αυτόφωρο και δεν το συλλάβατε

Νικολακόπουλος: παρακαλώ:

Κωνσταντοπούλου: είναι αυτόφωρο … είναι αυτόφωρο

Αποστολάκη: οι κρίσεις και η αξιολόγηση της Κωνσταντοπούλου για τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντα του στην εξεταστική είναι σεβαστές αλλά δεν ζητάμε την έγκριση της. Με τους συναδέλφους μου δίνουμε μάχη για να αποκαλυφθεί η μάχη

Κωνσταντοπούλου: Προστατεύετε εγκληματία

Αποστολάκη: Δίνουμε μεγάλη μάχη σε ό,τι αφορά και τον Ξυλούρη. Το πως αξιολογεί ο κάθε Έλληνας συμπολίτης μας τη συμπεριφορά και την απήχηση των κομμάτων στην εξεταστική θα το κρίνει ο λαός και όχι ο κάθε πολιτικός αρχηγός.

Κωνσταντοπούλου: απειλές. Προστατεύετε

Λαζαρίδης: ούτε υποθάλπουμε ούτε προστατεύουμε κανένα

Κωνσταντοπούλου: υποθάλπετε και προστατεύετε

Νικολόπουλο: παρακαλώ επαναλάβετε

Λαζαρίδης: ούτε υποθάλπουμε…

Κωνσταντοπούλου: υποθάλπετε

