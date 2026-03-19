Εξωδικαστικός: Νέα ευκαιρία για διάσωση της πρώτης κατοικίας, πώς οι οφειλέτες μπορούν να σώσουν το σπίτι τους

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει νέα ευκαιρία προστασίας της πρώτης κατοικίας, με χαμηλότερες δόσεις και εκποίηση των υπολοίπων ακινήτων, για γρήγορη ρύθμιση οφειλών.

Ακίνητα
19 Μαρ. 2026 8:02
Pelop News

Νέες δυνατότητες παρέχονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Κυριάκος Πιερρακάκης, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας για χιλιάδες οφειλέτες.

Το κύριο στοιχείο της αλλαγής είναι η επιλογή να διασώζεται μόνο η πρώτη κατοικία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Ο υπολογισμός της αξίας του ακινήτου γίνεται είτε με βάση την εμπορική εκτίμηση που υποβάλλει ο πιστωτής, είτε με τον ΕΝΦΙΑ, επιλέγοντας την υψηλότερη τιμή.

Η ρύθμιση αυτή ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερο «κούρεμα» των οφειλών, ιδίως όταν η αξία της κύριας κατοικίας είναι χαμηλότερη από το συνολικό χρέος. Ταυτόχρονα, η προστασία του σπιτιού συνδέεται με την εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του οφειλέτη μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e-auctions).

Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση που προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού. Σε περίπτωση αποδοχής, συντάσσεται σύμβαση αναδιάρθρωσης που καλύπτει τη ρύθμιση της κύριας κατοικίας και την πώληση των υπόλοιπων ακινήτων.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η διαδικασία θα επιταχυνθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της εκποίησης δευτερευόντων ακινήτων στη διαδικασία αποσκοπεί στην αποφυγή επιπλέον επιβάρυνσης της τελικής πρότασης ρύθμισης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στον εξωδικαστικό, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού και την αύξηση του αριθμού των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν σε βιώσιμες ρυθμίσεις. Η εφαρμογή της αναμένεται να εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, που θα προσαρμόσει τον αλγόριθμο και τις τεχνικές παραμέτρους.

