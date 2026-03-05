Έξυπνα ξυπνητήρια: Από «ανατολή» στο υπνοδωμάτιο μέχρι ηλεκτροσόκ και… πρόστιμα

Ο ήχος του ξυπνητηριού συγκαταλέγεται για πολλούς στους πιο ενοχλητικούς ήχους της καθημερινότητας. Επίμονος και μονότονος, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ημέρας γεμάτης υποχρεώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε Παρασκευή βράδυ αρκετοί νιώθουν ανακούφιση γνωρίζοντας πως δεν χρειάζεται να ρυθμίσουν το ξυπνητήρι για το επόμενο πρωί.

Ωστόσο, η τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ξυπνάμε. Στην αγορά υπάρχουν πλέον «έξυπνα» ξυπνητήρια που υπόσχονται είτε μια πιο ήπια αφύπνιση είτε –για όσους δυσκολεύονται να σηκωθούν– πιο δραστικές λύσεις.

Ξύπνημα με τεχνητή ανατολή

Μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι το Philips SmartSleep της Philips, το οποίο βασίζεται στη σταδιακή αύξηση του φωτός, προσομοιώνοντας την ανατολή του ήλιου. Η ένταση του φωτισμού αυξάνεται σταδιακά σε διάστημα περίπου 30 λεπτών, δημιουργώντας φυσικές συνθήκες αφύπνισης στο υπνοδωμάτιο.

Η συσκευή διαθέτει 20 επίπεδα φωτεινότητας, πέντε διαφορετικούς ήχους της φύσης –όπως κελαηδίσματα πουλιών και ήχους κυμάτων– καθώς και ενσωματωμένο ραδιόφωνο. Το βράδυ μπορεί να προσομοιώσει τη δύση του ήλιου, βοηθώντας τον οργανισμό να προετοιμαστεί για ύπνο.

Ήπιο ξύπνημα με ήχους φύσης

Σε παρόμοια φιλοσοφία κινείται και το Loftie Alarm Clock της Loftie, το οποίο προσφέρει περισσότερους από 100 ήχους για αφύπνιση. Από τιτιβίσματα πουλιών μέχρι χαλαρωτικές μελωδίες και διαφορετικούς τύπους «λευκού θορύβου», η συσκευή επιχειρεί να κάνει το ξύπνημα όσο πιο ομαλό γίνεται.

Το συγκεκριμένο ξυπνητήρι λειτουργεί σε δύο στάδια: αρχικά ενεργοποιείται μια ήπια μελωδία και, αν ο χρήστης δεν ξυπνήσει, ακολουθεί μια πιο έντονη. Οι ρυθμίσεις μπορούν να ελεγχθούν και μέσω εφαρμογής στο κινητό.

Το ξυπνητήρι που… τρέχει μακριά

Για όσους πατούν συνεχώς αναβολή, υπάρχει και μια πιο δραστική λύση: το Clocky. Το μικρό ρομποτικό ξυπνητήρι δεν περιορίζεται στο να χτυπάει απλώς. Αν ο χρήστης πατήσει αναβολή, το Clocky πηδά από το κομοδίνο και αρχίζει να κινείται στο δωμάτιο, συνεχίζοντας να ηχεί μέχρι να το πιάσει κάποιος για να το απενεργοποιήσει.

Η συσκευή μπορεί να αντέξει πτώσεις έως και ενός μέτρου και έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγκάζει τον χρήστη να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Ξύπνημα με ηλεκτροσόκ

Ακόμη πιο ακραία είναι η πρόταση της εταιρείας Pavlok με το Shock Clock 3. Πρόκειται για συσκευή που φοριέται στον καρπό και αρχικά προσπαθεί να ξυπνήσει τον χρήστη με δονήσεις και ήχους. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ενεργοποιείται ένα ήπιο ηλεκτροσόκ, η ένταση του οποίου ρυθμίζεται από τον χρήστη.

Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, δεν αρκεί απλώς να πατηθεί ένα κουμπί. Ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει μικρές «αποστολές», όπως να λύσει έναν γρίφο, να σκανάρει έναν κωδικό ή να κάνει άλματα επί τόπου.

Ξυπνήστε ή… πληρώστε

Τέλος, υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση: η οικονομική «τιμωρία». Η εφαρμογή Nuj Alarm Clock απαιτεί από τον χρήστη να σηκωθεί από το κρεβάτι και να σκανάρει ένα barcode από κάποιο αντικείμενο στο σπίτι για να σταματήσει το ξυπνητήρι.

Αν δεν το κάνει μέσα στο χρονικό όριο που έχει ορίσει, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 5 έως 50 δολάρια, η οποία καταλήγει σε φιλανθρωπική οργάνωση. Σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής, η μέση «τιμωρία» για τους χρήστες φτάνει περίπου τα 10 δολάρια.

Η τεχνολογία, όπως φαίνεται, επιστρατεύεται με κάθε πιθανό τρόπο για να αντιμετωπίσει την καθημερινή μάχη με το πρωινό ξύπνημα. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι: προτιμάτε να ξυπνάτε με απαλή μουσική ή με μια μέθοδο που δεν σας αφήνει καμία επιλογή;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



