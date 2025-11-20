Φάμελλος για Φλαμπουράρη: «Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Αλέκο Φλαμπουράρη κατά την πολιτική κηδεία στο Πάρκο Ελευθερίας, τονίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή του εκλιπόντος στην Αριστερά και το κόμμα.

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, ανήσυχο πολιτικό πνεύμα, δημιουργικός και καινοτόμος. Για περισσότερα από 60 χρόνια ήταν παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Υπογράμμισε ότι στο πρόσωπό του έβλεπαν μια γενιά που στάθηκε όρθια με γενναιότητα, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη, αρχές που υπηρέτησε μέχρι την τελευταία ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ξέραμε ότι στην κυβέρνηση είχαμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαμογελαστό και προσιτό, που έμπαινε μαζί μας σε όλα τα προβλήματα και έβρισκε λύσεις με μόνο κριτήριο το κοινό όφελος. Ο Αλέκος σε όλη του τη ζωή μόνο έδινε στο κόμμα, στην Αριστερά, στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Αλέκο Φλαμπουράρη «διαφωτιστή» με βλέμμα στραμμένο στις νεότερες γενιές, πάντα σύντροφο και καθοδηγητή χωρίς την απόσταση του δασκάλου.

«Από προχτές είμαστε πιο φτωχοί, ανθρώπινα αλλά και στο κόμμα μας. Ήταν πάντα διαθέσιμος για κάθε δύσκολη απόφαση ή αποστολή. Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο», τόνισε, κλείνοντας με ευχαριστίες προς την οικογένειά του και τη διαβεβαίωση ότι η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να καθοδηγεί.

«Γεια σου αγαπημένε σύντροφε μας και σε ευχαριστούμε!» κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

