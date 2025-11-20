Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»

Με βαθιά συγκίνηση και με φωνή που «έσπασε» προς το τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρέτησε τον στενό του συνεργάτη και φίλο Αλέκο Φλαμπουράρη κατά την πολιτική κηδεία που τελέστηκε στο Πάρκο Ελευθερίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε τη ζεστή, σχεδόν οικογενειακή σχέση που τους συνέδεε και τόνισε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή όσων τον γνώρισαν.

«Μια διαφωνία που είχαμε πάντα με τον Αλέκο ήταν ότι ήθελε να πηγαίνουμε σε πολυσύχναστα μέρη, ακόμη και σε κλαμπ που έπαιζαν πολύ δυνατή μουσική, αρκεί να υπήρχαν νέοι άνθρωποι. Αλέκο, σήμερα είμαστε όλοι εδώ», ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε:

«Είναι μια μέρα πένθους για όλους μας. Ιδίως όμως για όσους πάλεψαν, ηττήθηκαν και νίκησαν μαζί σου. Με το όνειρο μιας ζωής ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης. Για την πατρίδα μας. Για όλες τις πατρίδες. Για τους «ταπεινούς και καταφρονεμένους» της Ελλάδας και του κόσμου.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, όχι τυχαία, εδώ, στο χώρο της θυσίας για την ελευθερία, για να σε αποχαιρετήσουμε. Έτσι δεν συνηθίζεται να λέμε; Να αποχαιρετήσουμε!

Να με συγχωρήσετε όμως, αλλά εγώ, όπως φαντάζομαι και πολλοί από σας, ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε.

Θα τον ξεπροβοδίσουμε βέβαια με ανείπωτη θλίψη. Και με μοναδική παρηγοριά ότι έφυγε όρθιος και πλήρης εμπειριών. Αλλά δεν πρόκειται να τον αποχαιρετήσουμε.

Γιατί όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά που μας έδωσε θα μας συντροφεύουν πάντα.

Δε θα αποχαιρετήσουμε το χαμόγελο που έκανε τα δύσκολα πιο εύκολα, τη συντροφικότητα που απάλυνε το θυμό και έδινε χώρο στη λογική και τη συνεννόηση, τον άνθρωπο που ήξερε να ονειρεύεται χωρίς να κομπάζει και να συζητάει –ακόμη και να τσακώνεται– χωρίς να φωνάζει.

Δεν θα αποχαιρετήσουμε τον έφηβο της μαθητικής εξέγερσης και της Νεολαίας Λαμπράκη, τον ανυπάκουο φοιτητή που οργανώθηκε στο παράνομο ΚΚΕ, τον καθοδηγητή της φοιτητικής αντίστασης στο Αριστοτέλειο, τον «Στάθη» της παρανομίας, τον κομμουνιστή της ανανέωσης, τον άνθρωπο που έβαλε την LGBT κοινότητα στα φεστιβάλ της Αριστεράς όταν ήταν ακόμη ταμπού.

Δεν θα αποχαιρετήσουμε τον μαχητή της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ατομικών δικαιωμάτων από τις γραμμές του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, τον ορθολογικό οραματιστή που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές.

Ο Αλέκος δεν θα μείνει μόνο ως ανάμνηση ενός φίλου που χάσαμε. Θα μένει ως στοιχείο και καταγραφή στο προσωπικό και πολιτικό μας DNA. Ως απουσία με ισχυρή παρουσία.

Γιατί ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε τη μεγάλη έφοδο στον ουρανό. Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας απόφαση. Σε κάθε μας πρωτοβουλία.

Από τα Φεστιβάλ του Ρήγα και της Νεολαίας ΣΥΝ μέχρι τα πολύπλοκα της διακυβέρνησης, από τη διαχείριση της κρίσης στο δημοψήφισμα μέχρι την επίλυση της χρεοκοπίας του Μαρινόπουλου και την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ – όλα ήταν δικά σου επιτεύγματα.

«Να ρωτήσουμε τον Αλέκο. Να το συζητήσουμε με τον Αλέκο. Να το αναθέσουμε στον Αλέκο». Αυτές οι φράσεις καθρεφτίζουν την αριστερή σου τεχνογνωσία: πώς ένας σκοπός μπορεί βήμα-βήμα να γίνει πραγματικότητα.

Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας.

Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι».

