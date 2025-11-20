Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ

Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
20 Νοέ. 2025 15:26
Pelop News

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Βαρύ κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας

Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:30 με την άφιξη του φερέτρου. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η χήρα του, Εύη Φλαμπουράρη, κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ

Παρόντες ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος από την Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα και τους δύο γιους τους, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, καθώς και τα στελέχη Όλγα Γεροβασίλη, Ρένα Δούρου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Θοδωρής Δρίτσας, Κώστας Αρβανίτης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Αλέξης Χαρίτσης, Δημήτρης Καλαματιανός, Μαρία Δαμανάκη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και πολλοί ακόμη από τον χώρο της Αριστεράς και άλλων κομμάτων.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Βούτσης, ο Σωκράτης Φάμελλος και στενοί συνεργάτες του εκλιπόντος.

Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ

Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
15:52 Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
15:45 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
15:33 Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
15:27 108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
15:26 Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
15:07 Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ