Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Βαρύ κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας

Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:30 με την άφιξη του φερέτρου. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η χήρα του, Εύη Φλαμπουράρη, κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Παρόντες ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος από την Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα και τους δύο γιους τους, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, καθώς και τα στελέχη Όλγα Γεροβασίλη, Ρένα Δούρου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Θοδωρής Δρίτσας, Κώστας Αρβανίτης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Αλέξης Χαρίτσης, Δημήτρης Καλαματιανός, Μαρία Δαμανάκη, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και πολλοί ακόμη από τον χώρο της Αριστεράς και άλλων κομμάτων.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Βούτσης, ο Σωκράτης Φάμελλος και στενοί συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



