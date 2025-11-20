Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Βαρύ κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας

Η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη, τελείται σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας, με τη σορό του να έχει ήδη φτάσει στον χώρο και φίλους, συντρόφους και συνεργάτες να συγκεντρώνονται για το ύστατο χαίρε.

20 Νοέ. 2025 14:11
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, στελέχη και πολίτες αποχαιρετούν σήμερα τον Αλέκο Φλαμπουράρη, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. Η πολιτική του κηδεία πραγματοποιείται στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί όπου ήδη από το μεσημέρι έχουν φτάσει άνθρωποι που σημάδεψαν –και σημαδεύτηκαν από– τη μακρά πορεία του στην Αριστερά.

Η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη κατέφτασε από νωρίς στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), με το κλίμα να είναι βαρύ. Από τους πρώτους που έφτασαν ήταν η Ρένα Δούρου και η Θεανώ Φωτίου, ενώ σταδιακά κατέφθανε πλήθος στελεχών και φίλων από διαφορετικές γενιές της Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέστειλε όλες τις κομματικές δραστηριότητες μέχρι σήμερα, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του:
«Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλονται όλες οι διαδικασίες και συνεδριάσεις έως την ημέρα της κηδείας».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Γεννημένος το 1938 στην Αθήνα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πολιτικός μηχανικός, με σπουδές στο Γκρατς και στο ΑΠΘ. Στα νεανικά του χρόνια εντάχθηκε στο ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη, πληρώνοντας τη δράση του με συλλήψεις στη διάρκεια της δικτατορίας.

Μετά τη Μεταπολίτευση ακολούθησε την πορεία της ανανεωτικής Αριστεράς μέσα από το ΚΚΕ Εσωτερικού, τον Συνασπισμό και μετέπειτα τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, έχοντας καίριο ρόλο στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης. Το 2015 εξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών, θέση που διατήρησε και το 2019 μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε πρόεδρος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς», πραγματοποιώντας εκεί και την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

