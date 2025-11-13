Φάμελλος: «Πρώτο θέμα για την κοινωνία η ακρίβεια – Πολιτική υπέρ των ολιγοπωλίων από την κυβέρνηση»

Την εκτίμηση ότι η ακρίβεια αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτική που ενισχύει τα ολιγοπώλια και επιβαρύνει τους χαμηλόμισθους.

Φάμελλος: «Πρώτο θέμα για την κοινωνία η ακρίβεια - Πολιτική υπέρ των ολιγοπωλίων από την κυβέρνηση»
13 Νοέ. 2025 11:28
Pelop News

«Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για πολιτικές που, όπως είπε, «εκτρέφουν τα ολιγοπώλια» και αφήνουν τους πολίτες αντιμέτωπους με χαμηλούς μισθούς και ανεξέλεγκτες τιμές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «εκτροχιασμό τιμών» που συνδυάζεται με ανεπαρκείς μισθούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική ευνοϊκή προς ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς. «Τα κέρδη συσσωρεύονται στους μεσάζοντες, τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως υπάρχουν λύσεις μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία.

Μεταξύ αυτών, πρότεινε την κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέτρα τα οποία –όπως τόνισε– περιλαμβάνονται ήδη στην «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στους μισθούς, υπογράμμισε ότι ο βασικός μισθός πρέπει να καθορίζεται μέσω συλλογικής σύμβασης και διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων, όχι με κυβερνητική απόφαση.

Για τους αγρότες: Ο κ. Φάμελλος επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη για την «τέλεια καταιγίδα» που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, καταγγέλλοντας ανεπάρκεια στη διαχείριση ζητημάτων όπως η ευλογιά, αλλά και καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι την ώρα που «οι φραπέδες και οι χασάπηδες κατάφεραν να κλέψουν ένα δισ. ευρώ», η κυβέρνηση «δεν μπορεί να στηρίξει τους αγρότες».

Για την Κεντροαριστερά και τις πολιτικές συμμαχίες: Στο ζήτημα των συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάχθηκε υπέρ ενός κοινού προοδευτικού μετώπου «απέναντι στον Μητσοτάκη», επιμένοντας ότι η κοινωνία ζητά ενότητα και κοινό πολιτικό βηματισμό. Όπως δήλωσε, «το θέμα αυτό συζητείται με ένταση στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ζητά η κοινωνία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προβλέπει κοινές δράσεις και συζητήσεις με τα προοδευτικά κόμματα και τους δημοκρατικούς πολίτες.


