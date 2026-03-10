Φάμελλος στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, σκάνδαλο της ΝΔ θα βρεις από κάτω»

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη και για συστηματική υποβάθμιση των θεσμών.

Στην ομιλία του υποστήριξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά, όπως είπε, «γαλάζια υπόθεση διαφθοράς» και κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι απέτρεψε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Κυβέρνηση της διαφθοράς»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε συνολικά στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον διαφθοράς και αδιαφάνειας.

«Είστε κυβέρνηση της διαφθοράς, ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση σειρά πρακτικών που –όπως είπε– πλήττουν τη λειτουργία των θεσμών.

Στην ίδια τοποθέτηση μίλησε για «συστηματική λεηλασία του κράτους», για παραβίαση νόμων και του Συντάγματος, αλλά και για υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης.

Βολές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο με οικονομικές διαστάσεις που αφορά, όπως είπε, χρήματα της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των αγροτών.

Κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν επέτρεψε να εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, σημειώνοντας ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται στη σχετική δικογραφία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών, επιμένοντας ότι η Βουλή οφείλει να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση.

«Όλα οδηγούν στο Μαξίμου»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ακόμη ότι από τη δικογραφία προκύπτει κεντρικός ρόλος του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση.

«Όλα οδηγούν στο Μαξίμου – τηλέφωνα, εντολές», ανέφερε, μιλώντας για ένα σύστημα πίεσης και συγκάλυψης.

Συνοψίζοντας την κριτική του, δήλωσε: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις από κάτω».

Κριτική και για την αγροτική πολιτική

Πέρα από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η συνολική πολιτική της έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο.

Αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην έλλειψη εργατικών χεριών, στα αγροτικά χρέη και στην περιορισμένη ρευστότητα, ενώ έκανε λόγο και για προβλήματα στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και για ελλείψεις σε αρδευτικά έργα.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τις βασικές προτάσεις του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα, μεταξύ των οποίων:

μείωση του κόστους παραγωγής

ρύθμιση αγροτικών χρεών και ενίσχυση ρευστότητας

εξασφάλιση εργατών γης

ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση

αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ

Επανερχόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

«Όσο επιμένετε στο κουκούλωμα, είστε όλοι συνένοχοι στο σκάνδαλο», ανέφερε, κλείνοντας την ομιλία του με κάλεσμα για πολιτική αλλαγή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



