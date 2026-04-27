Φαρμάκης από Νέα Υόρκη: «Ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα» ΒΙΝΤΕΟ

Στην καρδιά του Μανχάταν και συγκεκριμένα στην 5η Λεωφόρο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη παρέλαση της ελληνικής ομογένειας για την Εθνική Παλιγγενεσία.

Σε ανάρτησή του από τη New York City, ο κ. Φαρμάκης έκανε λόγο για μια «γαλανόλευκη» 5η Λεωφόρο, όπου χιλιάδες ομογενείς, σύλλογοι και σχολεία δημιούργησαν για περισσότερες από τρεις ώρες ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο σημαίες, παλμό και υπερηφάνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική παρουσία της Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι βρέθηκε «στην πρώτη γραμμή», μεταφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα.

Όπως σημείωσε, η φετινή συμμετοχή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς τιμήθηκαν τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, με τμήματα που παρέλασαν με παραδοσιακές αναφορές, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στη σημασία της ομογένειας, επισημαίνοντας πως «οι αποστάσεις εκμηδενίζονται όταν η εθνική ταυτότητα παραμένει ζωντανή», ενώ ευχαρίστησε την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για τη διοργάνωση της παρέλασης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα, έχει μόνο ρίζες που βαθαίνουν παντού», αποτυπώνοντας το κλίμα ενότητας και συγκίνησης που επικράτησε στη μεγάλη αυτή γιορτή της ομογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



