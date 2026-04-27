Φαρμάκης από Νέα Υόρκη: «Ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα» ΒΙΝΤΕΟ

Ηχηρό μήνυμα από την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο – Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα και τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι

27 Απρ. 2026 14:31
Pelop News

Στην καρδιά του Μανχάταν και συγκεκριμένα στην 5η Λεωφόρο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη παρέλαση της ελληνικής ομογένειας για την Εθνική Παλιγγενεσία.

Σε ανάρτησή του από τη New York City, ο κ. Φαρμάκης έκανε λόγο για μια «γαλανόλευκη» 5η Λεωφόρο, όπου χιλιάδες ομογενείς, σύλλογοι και σχολεία δημιούργησαν για περισσότερες από τρεις ώρες ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο σημαίες, παλμό και υπερηφάνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική παρουσία της Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι βρέθηκε «στην πρώτη γραμμή», μεταφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα.

Όπως σημείωσε, η φετινή συμμετοχή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς τιμήθηκαν τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, με τμήματα που παρέλασαν με παραδοσιακές αναφορές, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στη σημασία της ομογένειας, επισημαίνοντας πως «οι αποστάσεις εκμηδενίζονται όταν η εθνική ταυτότητα παραμένει ζωντανή», ενώ ευχαρίστησε την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για τη διοργάνωση της παρέλασης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα, έχει μόνο ρίζες που βαθαίνουν παντού», αποτυπώνοντας το κλίμα ενότητας και συγκίνησης που επικράτησε στη μεγάλη αυτή γιορτή της ομογένειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
14:45 Βεζένκοφ: Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι θα είναι εύκολο με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
