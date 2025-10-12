Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

Οι αρχές έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής 12.10.2025, για εργατικό ατύχημα γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

εκαβ
12 Οκτ. 2025 19:41
Pelop News

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα, με μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο.

Οι αρχές έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής 12.10.2025, για εργατικό ατύχημα γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ