Φενέρμπαχτσε: Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ

Στην Τουρκία δύο ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε, ο Ολλανδός αμυντικός Τζέιντεν Ουστερβόλντε και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός Μερτ Χακάν Γιαντάς, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για επίθεση σε βάρος του διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ, Αλί Τσελικιράν.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι μεταξύ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ, για την προτελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.

Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο Αλί Τσελικιράν υπέστη κάταγμα στον αυχένα, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση η οποία συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία και οδήγησε στην τιμωρία των δύο παικτών.

Η Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει 1-0 σε εκείνο το ντέρμπι, αναβάλλοντας τη “στέψη” της Γαλατάσαραϊ, η οποία τελικά κατέκτησε τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική.

