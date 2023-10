Φεστιβάλ Supernova: Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το φεστιβάλ Supernova του Ισραήλ βυθίστηκε στο χάος μετά την έφοδο ενόπλων της Χαμάς στην εκδήλωση στην έρημο. Εκατοντάδες σκοτώθηκαν, άλλοι απήχθησαν σε μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της οργάνωσης. Πλάνα από κάμερες ελέγχου έδειξαν έναν άνδρα να πυροβολείται μέσα στον χώρο, ενώ ένα άλλο βίντεο φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που μια 25χρονη γυναίκα παρακαλούσε να μην σκοτωθεί καθώς την έπαιρναν οι μαχητές.

Χρησιμοποιώντας εικόνες και βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες μαρτυρίες μαρτύρων, το Sky News συνέθεσε όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επίθεση και πώς το φεστιβάλ που κάποτε περιγραφόταν ως γιορτή της «αγάπης και της άπειρης ελευθερίας» μετατράπηκε σε σφαγή.

Περισσότερα από 260 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το φεστιβάλ, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka μετά την επίθεση της Χαμάς.

Το φεστιβάλ Supernova, που πραγματοποιήθηκε μόλις 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Γάζας στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής με την παρουσία χιλιάδων νέων ανθρώπων.

Το φεστιβάλ – με καλλιτέχνες της ψυχεδελικής trance, ένα είδος ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 – διέθετε επίσης χώρο για κάμπινγκ, μπαρ, χώρο εστίασης και χώρο τέχνης.

Οι παρευρισκόμενοι στο φεστιβάλ χόρευαν κάτω από πολύχρωμες σκηνές και φωτάκια σε έναν από τους κύριους χώρους, πριν η κάμερα γυρίσει στον καπνό που υψώνεται στο βάθος.

TikTok filmed by a festival goer at Tribe of Nova shows the moment airborne Hamas fighters arrived at the rave.

Terrible scenes of abduction followed, including that of 25-year-old Noa Argamani. #Israel #Hamas #NoaArgamani pic.twitter.com/yGi6V8h6r7

— Nishan Sampreeth Chilkuri (@nishanchilkuri) October 8, 2023