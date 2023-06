Φιλιππίνες: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Μαγιόν ΒΙΝΤΕΟ

«Ξύπνησε» το 2.463 μέτρων ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, καθώς άρχισε να εκτοξεύεται τέφρα, αέριο και λάβα.

Εκφράζονται, δε, φόβοι ότι μπορεί να προκληθεί επικίνδυνη έκρηξη εντός των επόμενων ημερών.

Στους χωρικούς που ζουν σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου ανακοινώθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζώνη μόνιμου κινδύνου και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από την έκρηξη του ηφαιστείου, το 2018, δεκάδες χιλιάδες Φιλιππινέζοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το ηφαίστειο Μαγιόν βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Άλμπαϊ που είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες.

