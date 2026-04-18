Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!
Με τον καλύτερο τρόπο τιμήθηκε η μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου στο τουρνουά πόλο που διοργάνωσε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» η ΝΕΠ.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα το μεσημέρι το 3ο τουρνουά «Κωνσταντίνος Αντίοχος» με νικητή τον Πανιώνιο.
Στις βραβεύσεις παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, ο πατέρας και η σύζυγος του αείμνηστου Κωνσταντίνου Αντίοχου και από την πλευρά των διοργανωτών, ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης, ο γενικός γραμματέας Θόδωρος Κανελλόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνη του τουρνουά Μαρία Παπούλια.
Η ΝΕΠ ευχαριστεί όλες τις ομάδες που την τίμησαν με την παρουσία τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διεξαχθεί ένα άκρως ανταγωνιστικό τουρνουά.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τις υπέροχες στιγμές που χάρισαν στους φίλους του πόλο και καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
