Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!

Με τον καλύτερο τρόπο τιμήθηκε η μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου στο τουρνουά πόλο που διοργάνωσε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» η ΝΕΠ.

18 Απρ. 2026 18:45
Pelop News

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα το μεσημέρι το 3ο τουρνουά «Κωνσταντίνος Αντίοχος» με νικητή τον Πανιώνιο.
Στις βραβεύσεις παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης, ο πατέρας και η σύζυγος του αείμνηστου Κωνσταντίνου Αντίοχου και από την πλευρά των διοργανωτών, ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης, ο γενικός γραμματέας Θόδωρος Κανελλόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνη του τουρνουά Μαρία Παπούλια.

Η ΝΕΠ ευχαριστεί όλες τις ομάδες που την τίμησαν με την παρουσία τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διεξαχθεί ένα άκρως ανταγωνιστικό τουρνουά.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τις υπέροχες στιγμές που χάρισαν στους φίλους του πόλο και καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας ημέρας του τουρνουά:
GAME 17: Ροή-ΝΕΠ 2 9-7. Τα 8λεπτα: 2-0, 2-2, 4-4, 1-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κρεμαντάλας 2, Κοτσώνης 4, Νταβλούρος 1.
GAME 18: Νηρέας Γέρακα-ΝΕΠ 7-9. Τα 8λεπτα: 2-3, 2-2, 1-4, 2-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Καλύβας 2, Γαλάνης 2, Γιαπουάι 3.
GAME 19: Εθνικός- ΝΟΠ 11-13
GAME 20: Ηλυσιακός-Πανιώνιος 8-15

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ