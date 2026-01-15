Φιντάν: Τον Φεβρουάριο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, στο τραπέζι τα ζητήματα του Αιγαίου

Τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στον Φεβρουάριο προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σκιαγραφώντας και την ατζέντα των συνομιλιών.

15 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Συνάντηση εντός του Φεβρουαρίου μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αλλά και σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού των ημερομηνιών.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της επικείμενης συνάντησης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν θέματα όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα, με στόχο –κατά τον ίδιο– να υπάρξει μια πιο σταθερή προσέγγιση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε την ανάγκη «να μπουν σε παρένθεση» ευρύτερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εστίασης σε συγκεκριμένα και πάγια θέματα που επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με το Αιγαίο να παραμένει στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων.

