Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Χάνσι Φλικ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους ερυθρόλευκους, τονίζοντας ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα στο επιθετικό κομμάτι και οι παίκτες του πρέπει να προσέξουν αρκετά.

Ο Χάνσι Φλικ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ άλλων:

Για τον Ολυμπιακό: “Είναι πολύ καλοί στην επίθεση, τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση. Μπορείτε μόνο να δείτε το παιχνίδι με την Άρσεναλ που είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις, έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο που υπηρετούν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους”.

Για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα: “Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Zιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και φάνηκε στην ατμόσφαιρα που υπήρχε στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε.

Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται. Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Ζιρόνα, μιλήσαμε για τις τοποθετήσεις μας, για το να κρατάμε τη σωστή απόσταση από τον αντίπαλο και αν απέχουμε πολύ από αυτό να τρέχουμε περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και από εκεί και πέρα να πιέζουμε“.

Για το πώς νιώθει ο ίδιος με αφορμή τη χειρονομία του μετά τη Ζιρόνα: “Δεν είμαι πιο νευρικός, ίσως τα συναισθήματά μου να μην είναι τα ίδια με πριν. Θυμάμαι όταν ήμουν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, υπήρχαν εικόνες που νικούσαμε με 8-2 την Μπάρτσα, και δεν χαμογελούσα ποτέ μετά από οκτώ γκολ.

Τώρα έχω περισσότερα συναισθήματα. Αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει εντελώς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τους ανθρώπους εδώ, είναι απίστευτο και δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Ζω για τον σύλλογο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα όταν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, και δεν μου αρέσει να με βλέπει έτσι ο εγγονός μου, οπότε ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου”.

Σε ερώτηση για τον Ρούνι Μπάρτζι ο Φλικ ανέφερε: “Μπορούμε και αυτόν να τον σκεφτούμε να παίζει ως επιθετικός ή ως επιθετικός μέσος, είτε είναι στον πάγκο είτε στην αρχική ενδεκάδα. Σκεφτόμαστε την αρχική ενδεκάδα, αλλά και αυτούς που θα ολοκληρώσουν το παιχνίδι, και συζητάμε ποιες επιλογές είναι οι καλύτερες. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι εύκολη απόφαση“.

Για το αν η Ρεάλ ευνοείται από τη διαιτησία: “Τι να πω; (γέλια). Είμαι εδώ για 16 μήνες, είστε πολύ περισσότερο εδώ και ξέρετε περισσότερα. Δεν θέλω να πω περισσότερο γι’ αυτό”.

