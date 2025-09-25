Φλωρίδης για απεργό πείνας Ρούτσι: «Οι εισαγγελικές αρχές μπορεί να προχωρήσουν άμεσα σε εκταφή»

Στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio το πρωί της Πέμπτης.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η σχετική ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν απολύτως σαφής: μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα για ταυτοποίηση της σορού, ωστόσο η εισαγγελική αρχή μπορεί να εκτιμήσει ότι η εξώδικη δήλωση που κατέθεσε ο κ. Ρούτσι συνιστά έμμεση αναφορά σε αυτό το αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση, πρόσθεσε, η εισαγγελία θα το εξετάσει και θα δώσει απάντηση άμεσα.

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η εξέλιξη αυτή μπορεί να γίνει σύντομα, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πολύ γρήγορα πώς θα κινηθεί η Εισαγγελία».

