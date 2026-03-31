Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»

Νέα πολιτική σύγκρουση με φόντο τη δίκη για τα Τέμπη πυροδότησαν οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί συστηματικά να εμποδίσει την πρόοδο της διαδικασίας. Στο ίδιο πλαίσιο άφησε αιχμές και για τη Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας τη δημόσια παρουσία της με πολιτική δραστηριοποίηση.

31 Μαρ. 2026 13:20
Μετωπική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τοποθετούμενος δημόσια για τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι «επικεφαλής» όσων, όπως είπε, επιχειρούν συστηματικά να μπλοκάρουν την πρόοδο της δίκης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής», διευκρινίζοντας ότι μιλά σε πολιτικό επίπεδο.

Ο κ. Φλωρίδης συνέδεσε τη θέση του αυτή με όσα, κατά τον ίδιο, προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ανακριτικής διαδικασίας. Υποστήριξε ότι επί δυόμισι χρόνια κατατίθεντο διαρκώς αιτήσεις εξαίρεσης του ανακριτή, με αποτέλεσμα να παγώνει η ανάκριση και να μετατίθεται χρονικά η εξέλιξή της, ενώ έκανε λόγο και για μηνύσεις σε βάρος του ανακριτή, καθώς και για καταγγελίες που, όπως είπε, αποδείχθηκαν ψευδείς. Στην ίδια αποτίμηση ενέταξε και την υπόθεση του ξυλολίου, λέγοντας ότι οικοδομήθηκε μια θεωρία που επηρέασε βαθιά την κοινή γνώμη και λειτούργησε, κατά την εκτίμησή του, ως εργαλείο καθυστέρησης της υπόθεσης.

Ο υπουργός δεν περιορίστηκε μόνο στην Κωνσταντοπούλου. Ερωτηθείς αν στις επικρίσεις του περιλαμβάνει και τη Μαρία Καρυστιανού, απάντησε θετικά, υποστηρίζοντας ότι στη δίκη υπάρχουν θέσεις για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων, όχι όμως για όσους, όπως είπε, επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Ειδικά για την κ. Καρυστιανού σημείωσε ότι, από τη στιγμή που ανακοίνωσε πως θα κάνει κόμμα, έχει ενταχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση και, ως εκ τούτου, θα υπόκειται στην ίδια δημόσια κριτική που δέχονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε και στη διαδικασία της αυριανής συνεδρίασης της δίκης, λέγοντας ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος και ότι στην αίθουσα θα μπουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη σχετική λίστα. Όπως είπε, οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν είναι δηλωμένοι εδώ και δυόμισι χρόνια, ενώ τα ονόματα των συγγενών που είναι διάδικοι περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, άρα υπάρχει σαφές πλαίσιο για την παρουσία τους στο δικαστήριο.

Οι δηλώσεις Φλωρίδη έρχονται σε μια στιγμή ιδιαίτερης έντασης γύρω από τη δίκη για τα Τέμπη, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εικόνες συνωστισμού και τα οργανωτικά προβλήματα στην έναρξη της διαδικασίας. Η νέα αυτή παρέμβαση ανεβάζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από το πεδίο της δικαστικής διαχείρισης στο καθαρά πολιτικό επίπεδο.

