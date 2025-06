Φλόριντα: Φυλακή του τρόμου με αλιγάτορες να «φρουρούν» το νέο κέντρο μεταναστών

Στις ΗΠΑ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προχωρήσει την αντιμεταναστευτική ατζέντα της ένα βήμα παραπέρα, καθώς αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε η έναρξη της κατασκευής ενός νέου κέντρου κράτησης μεταναστών, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως «αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους» από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Ο λόγος για το «Alligator Alcatraz» (μετάφραση: Το Αλκατράζ των Κροκοδείλων), όπως το αποκαλεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα Τζέιμς Ούθμαϊερ, το οποίο χτίζεται σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα Έβεργκλεϊντς – την απέραντη έκταση έλη και βάλτους που καλύπτει μεγάλο μέρος της νότιας Φλόριντα, όπου ζουν πολλά άγρια ζώα, όπως αγριόγατες, πάνθηρες, κροκόδειλοι και αλιγάτορες.

Ο ίδιος ο Ουθμάϊερ, αναφερθείς στο κόστος και την αποτελεσματικότητα του υπό κατασκευή κέντρου κράτησης, σχολίασε ότι η κυβέρνηση «δεν χρειάζεται να επενδύσει πολύ στην περίμετρο», καθώς «αν οι άνθρωποι βγουν έξω, δεν τους περιμένει τίποτα άλλο εκτός από αλιγάτορες και πύθωνες», χαρακτηρίζοντας τα άγρια ζώα στην περιοχή «φυσική οχύρωση» (built-in security).

I’m proud to help support President Trump and Secretary Noem in their mission to fix our illegal immigration problem once and for all. Alligator Alcatraz and other Florida facilities will do just that.

We in Florida will fight alongside this administration to keep Florida safe,… https://t.co/ptspuSvKMy

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 24, 2025