Φοινικούντα: Προς Ηλεία ο δράστης, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές στην περιγραφή του από τον ανιψιό του θύματος και δεύτερο μάρτυρα
09 Οκτ. 2025 17:34
Κορυφώνονται οι έρευνες προς πάσα κατεύθυνση που πραγματοποιούν οι αρχές, για να εντοπίσουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το βράδυ της Κυριακής, με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Οι αρχές αναζητούν όλα τα στοιχεία, που θα τους επιτρέψουν να λύσουν την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν μαρτυρίες, που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του βασικού υπόπτου.

Κατάθεση στις Αρχές έδωσε και βενζινοπώλης της περιοχής, που ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, που βρίσκεται στον δρόμο προς Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχροινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Το μηχανάκι που οδηγούσε ο βασικός ύποπτος πιθανότατα πέρασε στην Ηλεία, με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά περιγράφει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα βλέπει η αστυνομία

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι τα κίνητρα των δολοφονιών είναι προσωπικά ή οικονομικά.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ήδη έχει αποκλειστεί ως κίνητρο η ληστεία και εκτιμούν ότι οι λόγοι της δολοφονικής επίθεσης είναι πιο προσωπικοί.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα από το κάμπινγκ Άμμος, που καταγράφει τον βασικό ύποπτο να απομακρύνεται από το σημείο μόνος του, χωρίς συνεργό, με σκούτερ και κράνος στο κεφάλι, με κατεύθυνση προς τη Μεθώνη.

Το χρονικό του διπλού φονικού
Το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο δράστης μπήκε, με βάση τις μαρτυρίες, στη reception του κάμπινγκ, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε τον 70χρονο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μπροστά βρισκόταν και ο 60χρονος φίλος του και επιστάτης της επιχείρησης, που προσπαθώντας να διαφύγει, δέχθηκε πυροβολισμούς από τον δράστη και σκοτώθηκε.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με τη μηχανή του. Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, ενώ κάτοικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο δράστης είναι νεαρός άνδρας, που προσέγγισε τα δύο θύματα και τα πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.

Να σημειωθεί ότι περίπου 15-20 μέρες πριν τη διπλή δολοφονία, ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει εις βάρος του πυροβολισμούς και απόπειρα σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί στο χωριό της Φοινικούντας.
