Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν νέα δεδομένα που δείχνουν ευρύτερη εμπλοκή προσώπων πέραν των δύο αρχικά κατηγορούμενων.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός εξακολουθεί να αρνείται κάθε άμεση συμμετοχή στο φονικό, ενώ οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ενδείξεις για την ύπαρξη ηθικού αυτουργού και πιθανότατα ενός τέταρτου συνεργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάλυση των σημάτων κινητής τηλεφωνίας αλλά και των καταθέσεων οδηγεί σε νέα πρόσωπα που ενδέχεται να γνώριζαν ή να συντόνισαν τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Φοινικούντα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το διπλό φονικό, η επίσημη ανακοίνωση για τους συλληφθέντες

Ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, αν και δεν απολογήθηκε επισήμως, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Εγώ περίμενα στο μηχανάκι. Ο… μου είπε ότι πάει να πάρει κάποιον τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιον. Μετά έγινε ό,τι έγινε».

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες σε διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία ενεργοποίησαν την ίδια κεραία κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του κάμπινγκ. Η πληροφορία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενισχύει το σενάριο συντονισμού μεταξύ δραστών και ηθικού αυτουργού.

Νέα πρόσωπα και χαμένα στοιχεία

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, πέταξε σε φρεάτιο. Παράλληλα, εξετάζουν το κινητό του συγκατηγορούμενού του, στο οποίο βρέθηκε selfie φωτογραφία των δύο λίγο πριν το έγκλημα, καθώς και αντικατεστημένη κάρτα SIM.

Ακόμη, αναζητούνται το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες και το όπλο του εγκλήματος, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί ελέγχουν και την κατάθεση του συνεργού, ότι «κολύμπησε ως την Καλαμάτα» για να διαφύγει, θεωρώντας πιθανό να υπήρξε διαμεσολαβητής που τον βοήθησε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το παζλ των επικοινωνιών

Από τη στιγμή του εγκλήματος και μετά, τα κινητά των δραστών «πήραν φωτιά», με αλλεπάλληλες μεταξύ τους κλήσεις και σύντομες συναντήσεις που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Οι αστυνομικοί έχουν αναλύσει μόλις το 10% του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, ενώ η «σάρωση» συνεχίζεται ώστε να συνδεθούν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης και να αποκαλυφθεί ο πλήρης μηχανισμός πίσω από το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

