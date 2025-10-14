Φοινικούντα: Δεν σχεδίασαν τη δολοφονία, πήγαν να εκβιάσουν για χρήματα – Τι υποστηρίζει η πλευρά του 22χρονου

Νωρίς το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ ένας 22χρονος μαζί με τον δικηγόρο του για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά για την επίθεση, όπως επίσης και πως σκοπός των δύο επιβαινόντων στη μηχανή ήταν να τον εκφοβίσουν και να του αποσπάσουν χρήματα, με τη δολοφονία να «προκύπτει» όπως είπε ο ίδιος.

O κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο οδηγός της μηχανής δεν είχε κάποια σχέση με το θύμα, σε αντίθεση με τον εντολέα του οποίος είχε μία «προσωπική και οδυνηρή σχέση» όπως είπε ο δικηγόρος.

Μάλιστα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος εντολέας του ήταν εκείνος που είχε κάνει τις απόπειρες εκφοβισμού με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου, λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, τις οποίες και παραδέχθηκε στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου είπε: «Προσήλθε αυτοβούλως και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είναι ημεδαπός 22 ετών χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο και όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα για περιουσιακά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα από το γνωστό πλάνο, είναι το παιδί με το σορτσάκι στο πίσω κάθισμα».

Σε ερώτηση για το αν έχει δώσει πληροφορίες για τον δράση, ο δικηγόρος απάντησε: «βεβαίως!». Όταν τον ρώτησαν αν ο δράστης και οδηγός της μηχανής είχε συγγενική σχέση με το θύμα, ο ίδιος αποκρίθηκε κατηγορηματικά λέγοντας: «Καμία».

Και συμπλήρωσε: «Για να προχωρήσουμε λίγο, η μόνη σχέση που υπήρχε με το θύμα ήταν του εντολέα μου. Ήταν προσωπική και οδυνηρή σχέση. Τιμώ τη μνήμη των θυμάτων και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω».

Όταν τον ρώτησαν αν κίνητρο για τη δολοφονία είχε μόνο ο εντολέας του, ο κ. Λυκούδης είπε πως «Κίνητρο για να αφαιρεθεί ζωή δεν υπήρχε. Εκεί δεν πήγαν για να τον εκφοβίσουν, πήγαν για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα. Προέκυψε στο περιστατικό η δολοφονία. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Πήγαν για να του ζητήσουν λεφτά».

«Ήταν ο εντολέας μου και ήταν μόνος του» απάντησε σε ερώτηση με το αν ο 22χρονος είχε εμπλοκή στις δύο επιθέσεις εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έξω από το σπίτι του και έξω από την επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο 22χρονος υποστήριξε ότι αφού επιχείρησε μάταια να εκφοβίσει τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ με αεροβόλο για να του αποσπάσει χρήματα, επέστρεψε στην Αθήνα.

Τότε εκμυστηρεύτηκε στον δράστη τι είχε κάνει και του πρότεινε να κατέβουν μαζί στη Φοινικούντα για να τον απειλήσουν με όπλο.

Οι δύο νεαροί κατέβηκαν στη Φοινικούντα και πήγαν στον κάμπινγκ. Τότε, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος, ο φίλος του μπήκε μόνος του μέσα στο κάμπινγκ για να απειλήσει τον ίδιοκτήτη με το όπλο.

Ξαφνικά βγήκε τρέχοντας και του είπε «έκανα μ@λ@κ@, πυροβόλησα και μάλλον πέτυχα δυο από τους τρεις που ήταν εκεί». Και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Οι ερευνητές, πάντως, πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, ότι δηλαδή υπάρχει και ηθικός αυτουργός ενώ ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει.

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

