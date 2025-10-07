Φοινικούντα: Στον στενό κύκλο του 68χρονου στρέφονται οι έρευνες – Οι διαθήκες και το σκούτερ στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ.

Η πλέον καθοριστική μαρτυρία θεωρείται εκείνη του ανιψιού του θύματος, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο του εκτελεστή και να δέχθηκε πυροβολισμό που καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να τον τραυματίσει. Η κατάθεσή του εξετάζεται εκ νέου, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν παραλείψεις ή ασυνέπειες λόγω της έντασης της στιγμής.

Το έργο των Αρχών δυσχεραίνεται σημαντικά από την έλλειψη καμερών ασφαλείας, τόσο στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης βιντεοληπτικού υλικού.

Ωστόσο, από τα έως τώρα στοιχεία, έχει διαπιστωθεί ότι ο δράστης έδρασε μόνος του, χρησιμοποιώντας σκούτερ σκούρου χρώματος το οποίο άφησε αναμμένο, ώστε να διαφύγει αμέσως μετά τη δολοφονία. Οι εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο, ενώ από τους έξι πυροβολισμούς που ελέγχθηκαν, οι περισσότεροι φαίνεται να κατευθύνθηκαν προς τα δύο θύματα.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται πλέον και οι διαθήκες του 68χρονου, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– διέθετε σημαντική περιουσία και είχε ορίσει ως βασικούς δικαιούχους τον γιο του ενός αδελφού του και τον 61χρονο επιστάτη, που υπήρξε στενός συνεργάτης και φίλος του. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν ότι το οικονομικό κίνητρο είναι πιθανό να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει εικόνα του δράστη, ωστόσο «ένα βασικό πρόσωπο φέρεται να άκουσε τη συνομιλία μεταξύ του ενός θύματος και του εκτελεστή και είδε τον τρόπο διαφυγής του».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν συμμετοχή δεύτερου ατόμου». Όπως είπε, όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι ο δράστης «έφτασε μόνος του στο σημείο, πιθανότατα με δίκυκλο, εκτέλεσε το σχέδιο και διέφυγε αμέσως μετά».

Η ίδια ανέφερε ότι ο αυτόπτης μάρτυρας έχει δώσει λεπτομερή περιγραφή της στιγμής της δολοφονίας, εξηγώντας πως «προσπάθησε να απομακρυνθεί για να μη στοχοποιηθεί κι εκείνος». Παράλληλα, συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, που είδαν ύποπτες κινήσεις ή το όχημα διαφυγής.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «εξαιρετικά περίπλοκη και ιδιόμορφη», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα – από προσωπικές διαφορές μέχρι σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων.

