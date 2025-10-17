Φοιτητική στέγη: Η νέα τάση κατοικίας ήρθε και στην Πάτρα – Θα περιλαμβάνει 85 σύγχρονα διαμερίσματα

Η νέα τάση της σύγχρονης φοιτητικής κατοικίας φτάνει και στην Πάτρα, με ιδιωτικές εστίες να ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και να την κατατάσσουν ψηλά στις λίστες των περιοχών που καλύπτουν όλα τα γούστα.

Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες –οι λεγόμενες all in one– κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά. Ο λόγος είναι προφανής: μετά τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος διαμονής σε μια ιδιωτική φοιτητική εστία είναι ελάχιστα υψηλότερο από εκείνο ενός τυπικού διαμερίσματος, με τη διαφορά ότι στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους έξοδα (ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, ίντερνετ). Ετσι, το συνολικό ποσό που πληρώνει ο ενοικιαστής παραμένει σχεδόν το ίδιο, με σαφώς περισσότερες παροχές.

Στην Πάτρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετατροπή του «κτιρίου-φαντάσματος» που στο παρελθόν φιλοξενούσε τη Δημοτική Ιματιοθήκη, σε ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα 85 αυτόνομων διαμερισμάτων, εξοπλισμένων με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Τη μίσθωση του ακινήτου ανέλαβε η εταιρεία MY FLAT IKOS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον χώρο του real estate. Διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και πλέον «απλώνει τα φτερά της» και στην Πάτρα. Το συμβόλαιο προβλέπει μίσθωση διάρκειας 49 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα περίπου 5.000 ευρώ, ενώ το κόστος των εργασιών αναμένεται να αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» μίλησε με την Project Manager της «MyFlat», Κατερίνα Σογλεμέζη, η οποία δήλωσε: «Η τάση στο παγκόσμιο real estate είναι το all in one, ώστε να ξενοιάζουν και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, πληρώνοντας έναν λογαριασμό που περιλαμβάνει όλες τις παροχές. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να επενδύσουμε και στην Πάτρα, επιλέγοντας το κτίριο απέναντι από το Σκαγιοπούλειο. Ολα τα συνεργεία που εργάζονται είναι από την Πάτρα και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία. Συνολικά θα διαμορφωθούν περίπου 85 διαμερίσματα, από 20 έως 40 τ.μ., ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενοίκου. Οι εργασίες συνεχίζονται και στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν έως το Πάσχα –το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι. Το project απευθύνεται όχι μόνο σε φοιτητές, αλλά και σε καθηγητές, ψηφιακούς νομάδες, καθώς και σε γιατρούς που πραγματοποιούν την ειδικότητά τους».

Η «Π» ρώτησε την κ. Σογλεμέζη για τους λόγους που επιλέχθηκε η Πάτρα ως επενδυτικός προορισμός και υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια η Πάτρα παρουσιάζει ανοδική πορεία, τόσο σε ό,τι αφορά τους νέους που ζουν στην πόλη, όσο και χάρη στην παρουσία των τριών πανεπιστημίων της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν να επενδύσουμε στην περιοχή».

Γυμναστήριο – Υπηρεσίες φύλαξης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκτός από τις βασικές παροχές (ίντερνετ, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα), στο ισόγειο του κτιρίου θα λειτουργεί γυμναστήριο αποκλειστικά για τους ενοίκους, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα 24ωρης υπηρεσίας φύλαξης.

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν δεκάδες ενδιαφερόμενοι που επικοινωνούν μέσω e-mail, ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος του ενοικίου και τους τύπους των διαθέσιμων διαμερισμάτων.

Νέες εστίες σε Αγ. Βαρβάρα και κέντρο

Η κατασκευή ιδιωτικών φοιτητικών εστιών στην Πάτρα δεν περιορίζεται πλέον στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της πόλης, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η φοιτητική αγορά κατοικίας στην περιοχή.

Hδη εδώ και λίγες ημέρες λειτουργεί ως ιδιωτική φοιτητική εστία ένα εξαώροφο κτίριο στην οδό Αγίου Ανδρέου 93. Το κτίριο διαθέτει έξι διαμερίσματα ανά όροφο και συνολικά 36 διαμερίσματα, ανήκει στην εταιρεία Smik Intelligent Living και περιλαμβάνει τρεις τύπους διαμερισμάτων: Smik (31-33 τ.μ.), Smart (38-40 τ.μ.) και Smile (47 τ.μ.).

Οι κατοικίες είναι πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες με τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό. Ο ένοικος καλύπτει μόνο το μηνιαίο μίσθωμα και τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Η «Π» αποκαλύπτει σήμερα ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού σε κτίριο επί της οδού Γεωργίου Ολυμπίου, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε τη βιοτεχνία ρούχων «Ζαφειράκη» και τα τελευταία χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», το ακίνητο, που διαθέτει μεγάλη έκταση, έχει περιέλθει στην κατοχή εταιρείας Ισραηλινών επιχειρηματιών. Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην κατασκευή ιδιωτικής φοιτητικής εστίας, η οποία θα περιλαμβάνει περίπου 82 διαμερίσματα, επιφάνειας 35-40 τ.μ. το καθένα.

Το νέο campus αναμένεται να διαθέτει σύγχρονες παροχές, όπως πλυντήριο και γυμναστήριο, ωστόσο τα τελικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεδομένου ότι η επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, οι Ισραηλινοί επενδυτές βρίσκονται σε επαφή με τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, εξειδικευμένη σε ανάλογα έργα, προκειμένου να καθοριστεί ο τελικός σχεδιασμός. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, εάν θα δημιουργηθούν μικρά διαμερίσματα ή αν θα προβλεφθούν και ορισμένα μεγαλύτερα, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες οικογενειών ωστόσο ακόμα δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



