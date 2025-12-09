Φον ντερ Λάιεν και Κόστα σε Ζελένσκι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει αμετακίνητη στην υποστήριξη της Ουκρανίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν χθες Δευτέρα στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Με κοινή τους ανάρτηση στο Χ, οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ επαναβεβαίωσαν την αμετάκλητη δέσμευση της Ένωσης προς την Ουκρανία, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό επίπεδο.

«Καθώς συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες, η ΕΕ παραμένει αμετακίνητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Στόχος μας είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι κ. φον ντερ Λάιεν και Κόστα τόνισαν ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας αποτελεί «πρώτη γραμμή άμυνας» για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαβεβαίωσαν τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της και θα συνεχίσει να εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

