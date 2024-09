Φονική ταυρομαχία στην Ισπανία: Ταύρος χτύπησε 3χρονη στο πρόσωπο, ένας νεκρός, δύο ακόμα τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία την Τετάρτη 25/9 στην Ισπανία, όταν ένας ταύρος έσπασε ένα οδόφραγμα, σε υπαίθρια ταυρομαχία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν τρεις, μεταξύ των οποίων ένα 3χρονο κοριτσάκι.

Όλα συνέβησαν στο Τολέδο της Ισπανίας, όταν, όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες, ο ταύρος έσπασε μία σιδερένια πόρτα που είχε τοποθετηθεί ως οδόφραγμα και χτύπησε με τα κέρατά του θεατές.

This bull was forced to run at a festival in Pantoja, Spain. He broke free, killing one and injuring three.

Bull runs and bullfights are DEADLY for both bulls and humans.

It’s time to #banbullfighting.pic.twitter.com/nYl3KhZcsM

