Φονικός ο Οκτώβριος στο Σουδάν με τους περισσότερους νεκρούς αμάχους μέσα σε ένα μήνα

1.545 άμαχοι έχασαν την ζωή τους

04 Νοέ. 2025 18:53
Pelop News

Στο Σουδάν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου τον Απρίλιο του 2023, δεν έχει υπάρξει πιο φονικός μήνας, από τον Οκτώβριο του 2025, για τον άμαχο πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και της ΜΚΟ Acled, που καταγράφει τα θύματα συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικότερα, ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ο αιματηρός μήνας για τους αμάχους στο Σουδάν λόγω του εμφυλίου πολέμου μεταξύ του συμβατικού στρατού και των ανταρτών της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης».

Σε διάστημα ενός μήνα, 1.545 άμαχοι έχασαν την ζωή τους.

Συμπεριλαμβανομένων όλων των θυμάτων, η μη κυβερνητική οργάνωση μέτρησε περισσότερους από 3000 νεκρούς τον περασμένο μήνα, ήτοι σχεδόν όσοι τον Οκτώβριο του 2024 (3.240 εκ των οποίων 966 νεκροί άμαχοι), όταν οι παραστρατιωτικοί είχαν εντείνει τις βιαιοπραγίες στην πολιτεία Αλ Τζαζίρα (κέντρο).

Η Acled καταμετρά τα θύματα συγκεντρώνοντας στοιχεία από διαφορετικές πηγές που επιλέγει, τις οποίες κρίνει αξιόπιστες (ΜΜΕ, θεσμοί, τοπικοί εταίροι).

Συνολικά, από τα μέσα Απριλίου του 2023, η ΜΚΟ απαρίθμησε σχεδόν 49.800 νεκρούς στο Σουδάν, εκ των οποίων σχεδόν 15.300 αμάχους.

Οι μισοί από τους νεκρούς καταγράφηκαν στις περιοχές του Βόρειου Νταρφούρ και του Χαρτούμ (περίπου 14.000 και 11.200). Κάποιες εκατοντάδες καταμετρήθηκαν στην αμφισβητούμενη περιοχή Αμπιέι, την οποία διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

Αυτός ο απολογισμός δεν είναι οριστικός, καθώς πολλά θύματα δεν έχουν καταμετρηθεί. Ο πόλεμος έχει επίσης προκαλέσει εκατομμύρια εκτοπισμένους και τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Σουδάν έχει διαλυθεί από τη 15η Απριλίου του 2023 από έναν πόλεμο με αντιπάλους τον τακτικό συμβατικό στρατό από τη μία, ο οποίος ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (παραστρατιωτικοί) από την άλλη, που έχουν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο του Νταρφούρ.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης κατέλαβαν την 26η Μαΐου 2025 το Ελ Φασέρ, την τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ (δυτικά), η οποία διέφευγε έως τότε του ελέγχου τους.

Μονάχα στο Ελ Φασέρ και τις γύρω περιοχές, η οργάνωση Acled καταμέτρησε 2.176 νεκρούς τον μήνα Οκτώβριο, εκ των οποίων 1.385 αμάχους.

Η ΜΚΟ προειδοποιεί πως αυτός ο απολογισμός θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες λόγω των δυσκολιών στην επικοινωνία, που συνδέονται με την κατάσταση. Σύμφωνα με άλλες πηγές προσκείμενες στην φιλο-στρατιωτική εξουσία, περισσότεροι από 2000 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη στα τέλη Οκτωβρίου.
