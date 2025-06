«Φωτιά» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το Ιράν με 60 μαχητικά, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Στη Μέση Ανατολή τα τύμπανα του πολέμου δεν σταματούν! Ο Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος του στρατού (IDF), αναφέρει ότι 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησαν ένα «εκτεταμένο κύμα επιθέσεων στην καρδιά του Ιράν» πριν από λίγες ώρες, στοχεύοντας εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που στοχεύουν το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας», βόμβες από Φρίντριχ Μερτς

Ο αξιωματικός του Ισραήλ υποστήριξε ότι λόγω των ισραηλινών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, οι ιρανικές δυνάμεις δεν έχουν την ίδια ικανότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις «έχουν αποσυρθεί στο κεντρικό Ιράν».

«Τώρα, καταβάλλουν προσπάθειες για την εκτόξευση πυραύλων από το Ισφαχάν», τόνισε. «Αποσύρθηκαν από το δυτικό Ιράν, αλλά εμείς τους κυνηγάμε».

Tehran is under constant bombardment by Israeli forces. pic.twitter.com/ohFxc5IMlj

— Clash Report (@clashreport) June 17, 2025