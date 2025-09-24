Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος των Μποζαϊτίκων: Κυκλοφοριακό χάος στην Περιμετρική και την έξοδο από Πάτρα

Η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά το περιστατικό προκάλεσε τεράστιες ουρές και σημαντικά προβλήματα στη ροή των οχημάτων, ακόμα και στις εισόδους της Περιμετρικής, καθώς το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό για λίγη ώρα.

24 Σεπ. 2025 16:45
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό με φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νέα Εθνική Οδό, στο ύψος των Μποζαΐτικων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα παλιό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αναγκάζοντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε παλιά οχήματα και την ετοιμότητα των αρχών για την αντιμετώπιση τέτοιων επειγόντων στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης.
