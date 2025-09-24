Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Νέα Εθνική Οδό στο ύψος των Μποζαϊτίκων: Κυκλοφοριακό χάος στην Περιμετρική και την έξοδο από Πάτρα

Σοβαρό περιστατικό με φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νέα Εθνική Οδό, στο ύψος των Μποζαΐτικων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα παλιό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αναγκάζοντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά το περιστατικό προκάλεσε τεράστιες ουρές και σημαντικά προβλήματα στη ροή των οχημάτων, ακόμα και στις εισόδους της Περιμετρικής, καθώς το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό για λίγη ώρα.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε παλιά οχήματα και την ετοιμότητα των αρχών για την αντιμετώπιση τέτοιων επειγόντων στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης.

