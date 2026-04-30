Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

30 Απρ. 2026 18:17
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, επιχειρώντας για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επιχειρήσεις για τον περιορισμό της φωτιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

