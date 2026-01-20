Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας

Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, στον απόηχο πληροφοριών για διερεύνηση περιστατικών φυματίωσης εντός των εγκαταστάσεων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι, κινητοποιώντας άμεσα το προσωπικό των φυλακών.

Στο σημείο κλήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε σε ταχεία κατάσβεση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου λόγω εισπνοής καπνού. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλεί η υγειονομική εικόνα στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο κρατούμενοι –ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός– φέρονται να διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης.

Οι αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας χαρακτηρίζονται υπερπλήρεις, με συνθήκες που, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αερισμό, εντείνουν τον κίνδυνο διασποράς μεταδοτικών νοσημάτων. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο εκτός φυλακής, το οποίο ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, κλιμάκιο του Κέντρο Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε εμβολιασμούς κρατουμένων, ενώ δεκάδες άτομα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και ακτινογραφίες. Έλεγχος πραγματοποιείται και στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού των φυλακών, με τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα να αναμένονται εντός των επόμενων 24 ωρών.

