Φωτιά στη Συγγρού! Τέθηκε υπό έλεγχο
Ξέσπασε σε σημείο με μαζεμένα σκουπίδια σε υπόγεια διάβαση
Σε υπόγεια διάβαση στη Συγγρού εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα (10/10/2025) περίπου στις 10 το βράδυ.
Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με μαζεμένα σκουπίδια σε υπόγεια διάβαση στη Συγγρού.
Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Επί τόπου έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για το αν υπήρχε κάποιο άτομο στην υπόγεια διάβαση τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.
