Φωτιά στη Συγγρού! Τέθηκε υπό έλεγχο

Σε υπόγεια διάβαση στη Συγγρού εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα (10/10/2025) περίπου στις 10 το βράδυ.

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με μαζεμένα σκουπίδια σε υπόγεια διάβαση στη Συγγρού.

Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Επί τόπου έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για το αν υπήρχε κάποιο άτομο στην υπόγεια διάβαση τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

