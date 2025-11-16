Φωτήλας απαντά εκ νέου στον Δήμο Πατρέων: «Το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει όσα ο Δήμος δεν έκανε επί χρόνια»

Η νέα αντίδραση Φωτήλα ήρθε λίγες ώρες μετά την απάντηση της δημοτικής Αρχής Πάτρας στις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα σε βάρος του δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

16 Νοέ. 2025 18:54
Σε νέα δήλωσή του προχώρησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων σχετικά με τις παρεμβάσεις του ΥΠΠΟΑ στα ιστορικά συντριβάνια της Πλατείας Γεωργίου και της Πλατείας Όλγας. Ο κ. Φωτήλας, μέσω δημόσιας τοποθέτησής του, τόνισε ότι το Υπουργείο προχωρά σε έργα που, όπως ανέφερε, ο Δήμος δεν είχε φροντίσει επί πολλά χρόνια.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν ήταν δυνατόν να μείνουμε θεατές στην καταστροφή μνημείων πολιτιστικής σημασίας», κάνοντας λόγο για μακροχρόνια ελλιπή συντήρηση και αδιαφορία, που έφεραν τα μνημεία στα όρια της κατάρρευσης.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού εκπόνησε τη σχετική μελέτη και πλέον, με πόρους του ΥΠΠΟΑ, ξεκινά η διαδικασία διάσωσης και συντήρησης των δύο συντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου, του συντριβανιού της Πλατείας Όλγας, καθώς και των ιστορικών φανοστατών.

Ο κ. Φωτήλας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, δίνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, κ. Μαρία Μερτζάνη, καθώς και στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, κ. Γεώργιο Παπανδρέου. Ευχαρίστησε επίσης την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την άμεση ανταπόκριση.

«Το καμάρι της πόλης σύντομα θα παραδοθεί και πάλι λαμπερό», σημείωσε ο υφυπουργός, αναφερόμενος στα συντριβάνια της Πλατείας Γεωργίου, ενώ πρόσθεσε ότι το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας βρίσκεται πλέον σε διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να γίνει «αντάξιο της ιστορίας μας».
Κλείνοντας, ο κ. Φωτήλας έκανε μια συνολική αναφορά στα έργα πολιτισμού που υλοποιούνται στην Αχαΐα: «Ολοκλήρωση Κάστρου και προμαχώνες, Ρωμαϊκό Ωδείο, συντριβάνια, Δημοτικό Θέατρο και δεκάδες μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά έργα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Πατρέων για την κατάσταση των μνημείων στο κέντρο της πόλης φαίνεται πως συνεχίζεται, με τις παρεμβάσεις στα συντριβάνια να αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στις διαρκείς διαφωνίες των δύο πλευρών.

Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»

Νωρίτερα όπως είχε γράψει το pelop.gr, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας απάντησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα σε βάρος του δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

Το σχόλιο της δημοτικής αρχής: «Το έργο ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο και οι εργασίες, που θα ξεκινήσουν μετά το Καρναβάλι, περιλαμβάνουν και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σιντριβανιών. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει συντηρήσει και τα δύο σιντριβάνια. Για το Θέατρο Απόλλων η πόλη μας περιμένει την έναρξη εργασιών αποκατάστασης από το Υπουργείο, όπως έχει δεσμευτεί από την προγραμματική που έχουμε συνάψει. Εάν έχουν κάποια δυσκολία, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν αυτό ζητηθεί.

Το ενδιαφέρον του Υφυπουργού Πολιτισμού για την Πάτρα, μέσω του Υπουργείου του, όμως δεν αποδεικνύεται, αφού απορρίφθηκε το αίτημά μας για ενίσχυση του καρναβαλιού μέσω προγραμματικής. Όσο για τους μεταθανάτιους προβληματισμούς του Υφυπουργού, είναι ανάξιοι σχολιασμού».

-Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ο κ. Φωτήλας είπε: «Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το πολιτιστικό μνημείο που αποτελούν τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, όπως δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για το Δημοτικό Θέατρο. Όπως δεν ενδιαφέρεται για οτιδήποτε θεωρεί αστικό. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ιστορία μας, εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αντίθεση με τον δήμαρχό μας, και θα πεθάνουμε εδώ και θα μας θάψουν εδώ. Για τον δήμαρχο δεν ξέρω…

Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η υδραυλική εγκατάσταση των σιντριβανιών δεν ανήκει το υπουργείο Πολιτισμού. Όταν εμείς τελειώσουμε τις εργασίες θα πρέπει να τα είναι έτοιμη και αυτή και ακόμα δεν υπάρχει μελέτη ούτε για το νέρο ούτε για τον φωτισμό τους

 

