Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της

Δυστυχώς μία 96χρονη σε χωριό του Αλμυρού δεν άντεξε την απώλεια της κόρης της και αυτοπυρπολήθηκε! Συγκεκριμένα αποφασισμένη να βάλει τέλος στη ζωή της ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, που έμενε μόνη σε χωριό του Αλμυρού, καθώς έχασε την κόρη της και έλεγε συνεχώς «τι τη θέλω τη ζωή»…

Η 96χρονη αν και είχε τον γιό της, τη νύφη της και τα εγγόνια της στη ζωή, φαίνεται ότι δεν αναπλήρωσε το κενό που άφησε ο θάνατος της κόρης της και η οδύνη της «όπλισε» το χέρι, βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού και αυτοπυρπολήθηκε.

Η άτυχη γυναίκα έχασε την κόρη της πέρυσι σε ηλικία 60 χρονών και ο καημό της ήταν γιατί έμενε η ίδια στη ζωή, ενώ δεν ζούσε η κόρη της.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη μεταξύ 11 χθες το βράδυ και 05.30 σήμερα το πρωί, βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού της, έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της σε όλο της το σώμα και με αναπτήρα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τη σορός της βρήκε ο γιός της, που μένει στον πάνω όροφο, στις 05.30 το πρωί, που πήγε να δει τι κάνει η μητέρα του. Δίπλα στη σωρό υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας, ενώ δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της 96χρονης.

