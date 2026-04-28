Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της

28 Απρ. 2026 23:09
Δυστυχώς μία 96χρονη σε χωριό του Αλμυρού δεν άντεξε την απώλεια της κόρης της και αυτοπυρπολήθηκε! Συγκεκριμένα αποφασισμένη να βάλει τέλος στη ζωή της ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, που έμενε μόνη σε χωριό του Αλμυρού, καθώς έχασε την κόρη της και έλεγε συνεχώς «τι τη θέλω τη ζωή»…

Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά

Η 96χρονη αν και είχε τον γιό της, τη νύφη της και τα εγγόνια της στη ζωή, φαίνεται ότι δεν αναπλήρωσε το κενό που άφησε ο θάνατος της κόρης της και η οδύνη της «όπλισε» το χέρι, βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού και αυτοπυρπολήθηκε.

Η άτυχη γυναίκα έχασε την κόρη της πέρυσι σε ηλικία 60 χρονών και ο καημό της ήταν γιατί έμενε η ίδια στη ζωή, ενώ δεν ζούσε η κόρη της.

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη μεταξύ 11 χθες το βράδυ και 05.30 σήμερα το πρωί, βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού της, έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της σε όλο της το σώμα και με αναπτήρα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τη σορός της βρήκε ο γιός της, που μένει στον πάνω όροφο, στις 05.30 το πρωί, που πήγε να δει τι κάνει η μητέρα του. Δίπλα στη σωρό υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας, ενώ δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Από την Αστυνομία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της 96χρονης.

23:21 Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;
23:19 Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση
23:09 Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της
22:52 Πάτρα: Εργατικό ατύχημα και σύλληψη του εργοδότη 41χρονης
22:43 Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»
22:31 Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%
22:24 Η κλήρωση του Τζόκερ για τα 7 εκατ. ευρώ
22:19 Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του
21:57 Δικηγόρος 89χρονου: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί»
21:48 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 45 εκατ. ευρώ
21:37 Βόρεια Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα διανομέα μπροστά από αστυνομικό τμήμα
21:29 Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στην Αραβική Θάλασσα
21:18 Συναγερμός για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
