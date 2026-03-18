Φρίκη σε σχολείο: Δασκάλα ειδικής αγωγής σε δημοτικό κατηγορείται ότι βίασε 10χρονο μαθητή έως και «πέντε φορές την ημέρα»! ΒΙΝΤΕΟ

18 Μαρ. 2026 7:43
Στις ΗΠΑ δασκάλα ειδικής αγωγής βίασε έως «και πέντε φορές την ημέρα» 10χρονο μαθητή της, τραβούσε και βίντεο από τις πράξεις της.

Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Μπουσέχρ του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, δασκάλα ειδικής αγωγής σε δημοτικό σχολείο στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι βίασε και κακοποίησε έναν 10χρονο μαθητή έως και «πέντε φορές την ημέρα» — καταγράφοντας τις πράξεις της με το κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η 32χρονη Μαχάιλα Μπεναβίδες, η οποία εργαζόταν στο Δημοτικό Σχολείο Stevens στο Σποκάν της Ουάσιγκτον, κακοποιούσε τον ανήλικο συνήθως σε ένα «δωμάτιο τιμωρίας» μέσα στην τάξη και μάλιστα ενώ ήταν παρόντες και άλλοι μαθητές, όπως είπε το αγόρι στους ανακριτές.

Η διεστραμμένη δασκάλα φέρεται επίσης να έδειξε στον μαθητή σεξουαλικά βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια, ενώ έλεγε το όνομά του ενώ φέρεται να βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να του κάνει σεξουαλικές πράξεις μέσα στην τάξη.


Το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κακοποιούνταν σχεδόν κάθε μέρα και «μερικές φορές έως και πέντε φορές την ημέρα». Ο ανήλικος είπε, επίσης, ότι οι επαφές, οι οποίες γίνονταν κυρίως σε ένα μικρότερο δωμάτιο δίπλα στην κύρια αίθουσα, διαρκούσαν περίπου πέντε λεπτά, επειδή τόσο διαρκούσαν τα «διαλείμματα» τους. Η δασκάλα είχε πει, μάλιστα, στο αγόρι να μην το πει σε κανέναν, αλλιώς η ίδια θα απολυόταν

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με την αστυνομία τον Φεβρουάριο αφού ένα μέλος της οικογένειας του μαθητή τον ενημέρωσε για την κακοποίηση.

Η Μπεναβίδες συνελήφθη την Πέμπτη 12 Μαρτίου και κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκου πρώτου βαθμού και σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού με την εγγύηση να ορίζεται στα 750.000 δολάρια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
10:49 Η Μυρτώ Αλικάκη μιλά για τον έρωτα, τη μητρότητα και το βάρος της αναγνωρισιμότητας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
