Φρίκη σε σχολείο: Δασκάλα ειδικής αγωγής σε δημοτικό κατηγορείται ότι βίασε 10χρονο μαθητή έως και «πέντε φορές την ημέρα»! ΒΙΝΤΕΟ

Στις ΗΠΑ δασκάλα ειδικής αγωγής βίασε έως «και πέντε φορές την ημέρα» 10χρονο μαθητή της, τραβούσε και βίντεο από τις πράξεις της.

Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Μπουσέχρ του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, δασκάλα ειδικής αγωγής σε δημοτικό σχολείο στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι βίασε και κακοποίησε έναν 10χρονο μαθητή έως και «πέντε φορές την ημέρα» — καταγράφοντας τις πράξεις της με το κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η 32χρονη Μαχάιλα Μπεναβίδες, η οποία εργαζόταν στο Δημοτικό Σχολείο Stevens στο Σποκάν της Ουάσιγκτον, κακοποιούσε τον ανήλικο συνήθως σε ένα «δωμάτιο τιμωρίας» μέσα στην τάξη και μάλιστα ενώ ήταν παρόντες και άλλοι μαθητές, όπως είπε το αγόρι στους ανακριτές.

Η διεστραμμένη δασκάλα φέρεται επίσης να έδειξε στον μαθητή σεξουαλικά βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια, ενώ έλεγε το όνομά του ενώ φέρεται να βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να του κάνει σεξουαλικές πράξεις μέσα στην τάξη.



Το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κακοποιούνταν σχεδόν κάθε μέρα και «μερικές φορές έως και πέντε φορές την ημέρα». Ο ανήλικος είπε, επίσης, ότι οι επαφές, οι οποίες γίνονταν κυρίως σε ένα μικρότερο δωμάτιο δίπλα στην κύρια αίθουσα, διαρκούσαν περίπου πέντε λεπτά, επειδή τόσο διαρκούσαν τα «διαλείμματα» τους. Η δασκάλα είχε πει, μάλιστα, στο αγόρι να μην το πει σε κανέναν, αλλιώς η ίδια θα απολυόταν

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με την αστυνομία τον Φεβρουάριο αφού ένα μέλος της οικογένειας του μαθητή τον ενημέρωσε για την κακοποίηση.

Η Μπεναβίδες συνελήφθη την Πέμπτη 12 Μαρτίου και κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκου πρώτου βαθμού και σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού με την εγγύηση να ορίζεται στα 750.000 δολάρια.

