Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων η είδηση πως ένας 18χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στο Φλαμούλι και στη συνέχεια να ειδοποίησε ο ίδιος την αστυνομία.

Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
21 Οκτ. 2025 13:40
Pelop News

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος νεαρός σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή του Φλαμουλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης έπνιξε τη μητέρα του χρησιμοποιώντας μια πετσέτα και αμέσως μετά κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας στους αστυνομικούς τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα στο σπίτι. Ο 18χρονος παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα.

Ο ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για την πρώτη αυτοψία, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε ασφυξία. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έκθεση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.

Η είδηση έχει παγώσει τους κατοίκους της περιοχής, που κάνουν λόγο για μια οικογένεια χωρίς εντάσεις ή γνωστά προβλήματα, ενώ οι αρχές ερευνούν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την αποτρόπαιη πράξη του νεαρού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ