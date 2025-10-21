Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος νεαρός σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή του Φλαμουλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης έπνιξε τη μητέρα του χρησιμοποιώντας μια πετσέτα και αμέσως μετά κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας στους αστυνομικούς τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα στο σπίτι. Ο 18χρονος παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα.

Ο ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για την πρώτη αυτοψία, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε ασφυξία. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έκθεση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.

Η είδηση έχει παγώσει τους κατοίκους της περιοχής, που κάνουν λόγο για μια οικογένεια χωρίς εντάσεις ή γνωστά προβλήματα, ενώ οι αρχές ερευνούν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την αποτρόπαιη πράξη του νεαρού.

