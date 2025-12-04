Φρίκη στην Αργολίδα: Άρπαξαν οικογενειακώς μία 16χρονη για να την βιάσει ο 19χρονος γιος τους

Σαν σενάριο αρωστημένης ταινίας φαντάζει η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας στην Αργολίδα. Και όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή και αφορά την αρπαγή μίας 16χρονης κοπέλας και τον βιασμό της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μία οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα ο 41χρονος πατέρας, η 36χρονη σύζυγός του και οι δύο τους γιοι, ηλικίας 18 και 19 χρόνων, όπως επίσης και η σύντροφος του ενός, 15 ετών, πήγαν στο Άργος, και χρησιμοποιώντας σωματική βία άρπαξαν μία 16χρονη ομόφυλή τους.

Η οικογένεια, έβαλαν την 16χρονη σε ένα αυτοκίνητο και την οδήγησαν στο σπίτι τους, που βρίσκεται στην περιοχή Σταθέικα της Αργολίδας. Εκεί οι δύο γνυαίκες, η 36χρονη μητέρα και η 15χρονη σύντοφος του ενός γιου, την έγδυσαν και μαζί με τον 18χρονο την κρατούσαν ακίνητη ώστε να την βιάσει ο 19χρονος, όπως και έγινε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 16χρονης, μετά τον βιασμό την άφησαν μόνη στο δωμάτιό της και αυτή βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει και να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Η ανήλικη μαζί με τους γονείς της πήγαν στο ΤΔΕΕ Άργους – Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης.

