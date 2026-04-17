Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά

Αποτροπιασμό προκαλεί στον Βόλο ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου, με μία αδέσποτη γάτα να εντοπίζεται σε κατάσταση πανικού, έχοντας δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της. Τα μικρά έφεραν τραύματα, ενώ χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για να σωθούν.

17 Απρ. 2026 12:27
Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στον Βόλο, όπου μία αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε να περιφέρεται τρομαγμένη, έχοντας δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της. Η εικόνα που αντίκρισαν κάτοικοι της περιοχής προκάλεσε οργή και θλίψη, καθώς τα μικρά ζώα φαίνεται να είχαν ήδη τραυματιστεί από τη συνεχή τριβή τους στην άσφαλτο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από φιλόζωη της περιοχής, η οποία είδε τη γάτα να κινείται σε κατάσταση πανικού και επιχείρησε να βοηθήσει. Ωστόσο, όπως περιέγραψε, το ζώο ήταν τόσο φοβισμένο και ταραγμένο, που δεν μπορούσε να πλησιαστεί εύκολα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια διάσωσης.

Στην πρώτη της κίνηση, η γυναίκα απευθύνθηκε στον δήμο, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή η δυνατότητα να γίνει κάτι άμεσα. Έπειτα από αυτό, αναζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε χωρίς καθυστέρηση και έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μικρών της.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όμως η κατάσταση των ζώων ήταν ιδιαίτερα άσχημη. Τα γατάκια είχαν εμφανή τραύματα, ενώ η αγωνία όσων βρέθηκαν εκεί επικεντρώθηκε στο αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να δεχθούν την απαραίτητη φροντίδα.

Η φιλόζωη που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περιέγραψε με οργή όσα συνέβησαν και απηύθυνε έκκληση να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για αυτή την αποτρόπαιη πράξη. Όπως είπε, το μόνο που προέχει τώρα είναι να σωθούν η γάτα και τα μικρά της, ώστε να μπορέσουν να σταθούν ξανά και να φροντιστούν όπως πρέπει.

Το νέο αυτό περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκληρότητα που εξακολουθούν να βιώνουν ανυπεράσπιστα ζώα, αλλά και την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστική προστασία απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης που προκαλούν αποτροπιασμό.

