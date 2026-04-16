Φρικιαστικό μήνυμα του 14χρονου δράστη στην Τουρκία: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα»

Ανατριχιαστικά συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας από το τραγικό περιστατικό στην Τουρκία, όπου ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο της Καχραμάνμαρας σκοτώνοντας 9 συνολικά άτομα, 8 μαθητές και μια καθηγήτρια.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν εισβάλλει στο σχολείο και ανοίξει πυρ, ο δράστης είχε γράψει στα αγγλικά σε διαδικτυακό τσατ ρουμ ένα ανατριχαιστικό μήνυμα λέγοντας: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα στις τρεις, μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης να είστε έτοιμοι, νιώθω τόσο τελειωμένος σήμερα».

Όπως αναφέρει το MEGA, σύμφωνα με μαρτυρία πατέρα που όταν είδε άλλους γονείς να προσπαθούν να αφοπλίσουν τον 14χρονο μετά το περιστατικό, πήγε να τους βοηθήσει και όπως είπε με ένα μαχαίρι που βρήκε μπροστά του υποστήριξε ότι τον τραυμάτισε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πιθανό αυτός ο τραυματισμός να τους προκάλεσε την ακατάσχετη αιμορραγία από την οποία και τελικά πέθανε, όπως διέρρευσε από την ιατροδικαστική έκθεση κι όχι από αυτοκτονία όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί.

Θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Συγκεκριμένα, ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι. Όπως καταγράφηκε, το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση της σορού, ρίχνοντας φως στις συνθήκες μετά τον τραυματισμό. Όπως αναφέρεται, ο δράστης είχε ύψος 1,79 μ. και βάρος περίπου 85-90 κιλά. Εντοπίστηκαν ελαφρές νεκρικές κηλίδες σε σημεία χωρίς πίεση, ενώ στο σώμα υπήρχαν εκτεταμένα ίχνη αποξηραμένου αίματος.

Στα χέρια του βρέθηκαν προστατευτικές νάιλον σακούλες και στην πλάτη τέσσερα ηλεκτρόδια.

«Δεν ήθελα να κάνει κακό σε άλλους»

Την ίδια στιγμή, καταθέσεις μαρτύρων φωτίζουν τις δραματικές στιγμές μέσα στο σχολείο και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Νετζμετίν Μπεκτσί, εργαζόμενου ως μάγειρα στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού και πατέρα δύο μαθητών του σχολείου, ο ίδιος έσπευσε στο σημείο μόλις άκουσε πυροβολισμούς.

Όπως ανέφερε, εισήλθε από την πίσω είσοδο και είδε εκπαιδευτικούς και προσωπικό να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον δράστη στις σκάλες.

Συμμετείχε και ο ίδιος στην επέμβαση, χρησιμοποιώντας μαχαίρι για να τον εμποδίσει να διαφύγει ή να τραυματίσει άλλους.

«Στόχος μου ήταν να αποτρέψω τη διαφυγή του και να μην κάνει κακό σε άλλους», δήλωσε.

Βαθιά επηρεασμένος από τα video games

Ο ψυχισμός του έφηβου δράστη φέρεται να είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις πολλές ώρες που περνούσε μπροστά στον υπολογιστή του, παίζοντας video games, ενώ όπως υποστήριξε ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός, ο 14χρονος το τελευταίο διάστημα επισκεπτόταν ψυχολόγο για τον λόγο αυτό.

«Ο γιος μου επισκεπτόταν ψυχολόγο τους 2 τελευταίους μήνες. Περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια με όπλα. Ήταν έξυπνος, αλλά και εσωστρεφής και απομονωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας του που έχει συλληφθεί, καθώς τα όπλα που χρησιμοποίησε ο γιος του για την επίθεση στο σχολείο ήταν όλα δικά του.

Μάλιστα, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται δύο ημέρες πριν το περιστατικό ο πατέρας να έχει πάει τον γιο του για σκοποβολή, δίνοντάς του και συμβουλές για να στοεύχει καλύτερα.

Ο χορός που σοκάρει

Χαρακτηριστικό της ψυχοσύνθεσης του ανήλικου είναι βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από σχολική αίθουσα που είχαν τραβήξει συμμαθητές του, με τον δράστη να φαίνεται να χορεύει σε έναν περίεργο ρυθμό, έχοντας τα χέρια του ενωμένα σε κάτι που θυμίζει όπλο.

Πρότυπό του ο «μακελάρης της Καλιφόρνιας»

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική αστυνομία, ο ανήλικος είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Ο πατέρας του νεαρού -πρώην αστυνομικός επιθεωρητής- συνελήφθη και κρατείται, κατά την ίδια πηγή.

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Συγκίνηση για την αυτοθυσία καθηγήτριας

Την ίδια ώρα, συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η στάση της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Αϊλά Καρά, η οποία έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει μαθητές κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εκπαιδευτικός, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στον διάδρομο του σχολείου όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Χωρίς δισταγμό, έσπευσε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές της 5ης τάξης και μπήκε μπροστά για να τους προστατεύσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προσπάθησε να καλύψει τα παιδιά με το σώμα της, με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η πράξη της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η 56χρονη καθηγήτρια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους μαθητές και στους συναδέλφους της.

