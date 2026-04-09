Fuel Pass: 950.000 αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί, λέει ο Παπαστεργίου μετά τα τεχνικά προβλήματα

Στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για το Fuel Pass αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υποστηρίζοντας πάντως ότι το σύστημα αντέχει και συνεχίζει να εξυπηρετεί μαζικά τους πολίτες. Μιλώντας την Πέμπτη 9 Απριλίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι μέχρι την ώρα των δηλώσεών του είχαν ήδη εκδοθεί 950.000 Fuel Pass, επιμένοντας ότι η πλατφόρμα λειτουργεί, έστω και αν δεν κύλησε χωρίς τεχνικές δυσκολίες.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ανοιχτά ότι προέκυψαν ζητήματα στην εκκίνηση της διαδικασίας, αποδίδοντάς τα όμως στην πρωτοφανή κίνηση που δέχθηκε το σύστημα. Όπως είπε, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν πολύ μεγαλύτερη από κάθε αρχική εκτίμηση, γεγονός που επιβάρυνε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας της εφαρμογής.

Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass: Ποιοι το δικαιούνται και πώς και πότε θα μπαίνουν στην πλατφόρμα

Τι είπε για την έκρηξη της ζήτησης

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υποστήριξε ότι το Fuel Pass αποδείχθηκε πολύ πιο δημοφιλές από όσο ανέμεναν αρκετοί, σημειώνοντας ότι το απόγευμα της Δευτέρας το σύστημα δεχόταν περίπου 1.000 ψηφιακά αιτήματα το δευτερόλεπτο. Με βάση όσα ανέφερε, καμία προηγούμενη πλατφόρμα επιδότησης ή voucher δεν είχε δεχθεί τόσο μεγάλη και μαζική πίεση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Fuel Pass 2026: Προβλήματα με την ταυτοποίηση, πού «κολλάει» η πλατφόρμα – Πληρώθηκαν οι πρώτοι

Αυτή ακριβώς η πίεση ήταν, σύμφωνα με τον υπουργό, ο λόγος που αποφασίστηκε από το πρωί της Τρίτης να αλλάξει η διαδικασία και οι αιτήσεις να προχωρούν πλέον σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε προκειμένου να αποσυμφορηθεί η πλατφόρμα και να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική ταυτόχρονη είσοδο χρηστών.

Γιατί μπλόκαρε η πλατφόρμα

Όπως εξήγησε ο υπουργός, σε κάποια φάση της έντονης κίνησης τα πληροφοριακά συστήματα εκτίμησαν ότι η μαζική ροή αιτημάτων έμοιαζε με κυβερνοεπίθεση, παρότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για αυξημένη επισκεψιμότητα πολιτών που προσπαθούσαν να μπουν στην εφαρμογή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί ασφαλείας και να προκληθούν προσωρινά «κλειδώματα» στο σύστημα.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στον όγκο των αιτήσεων. Αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν με τον διπλό έλεγχο ταυτοποίησης μέσω OTP, αλλά και με την επιβεβαίωση email, ειδικά σε περιπτώσεις χρηστών που χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς Gmail και δεν είχαν ολοκληρώσει νωρίτερα την πιστοποίηση των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ακόμη και τα μαζικά μηνύματα που στέλνονταν για επιβεβαίωση αντιμετωπίστηκαν για μικρό διάστημα ως ύποπτα ή ανεπιθύμητα.

Τι ισχύει για τις αιτήσεις και τις πληρωμές

Σύμφωνα με τις ίδιες δημόσιες τοποθετήσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων να κινηθεί μέσα στην ίδια ημέρα προς το 1,2 με 1,3 εκατομμύρια. Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι πρώτοι δικαιούχοι έχουν ήδη αρχίσει να πληρώνονται, καθώς, όπως είχε ανακοινωθεί, οι πιστώσεις γίνονται εντός 48 ωρών από την αποδοχή της αίτησης, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για όσους υποβάλουν αίτημα από τη Μεγάλη Πέμπτη και μέσα στις ημέρες του Πάσχα, οι πληρωμές θα μεταφερθούν για αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, για τη Μεγάλη Πέμπτη αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και 0, ενώ από τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα ανοίγει για όλους χωρίς περιορισμό τελευταίου ψηφίου.

Η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση

Το βασικό επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς είναι ότι, παρά την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις, η πλατφόρμα παραμένει ενεργή και καταφέρνει να εξυπηρετεί έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πολιτών σε πολύ μικρό χρόνο. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι τόσο οι τεχνικές ομάδες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και οι αντίστοιχες του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται συνεχώς πάνω από το σύστημα, προσπαθώντας να διορθώσουν τα προβλήματα και να επιταχύνουν την εξυπηρέτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε και μια ευρύτερη εικόνα για τις ψηφιακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι το Κέντρο Διαλειτουργικότητας βρίσκεται ήδη σε φάση αναβάθμισης και ότι από τον Ιούνιο, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορεί να υποστηρίζει ακόμη μεγαλύτερη κίνηση. Προς το παρόν, πάντως, το βάρος παραμένει στη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης, ώστε το Fuel Pass να φτάσει χωρίς νέες σοβαρές εμπλοκές στους δικαιούχους πριν και αμέσως μετά το Πάσχα.

