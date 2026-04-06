Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass: Ποιοι το δικαιούνται και πώς και πότε θα μπαίνουν στην πλατφόρμα

Έρχεται μεγάλη αλλαγή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Συγκεκριμένα σε αλλαγή προχώρησε η κυβέρνηση για το Fuel Pass, μετά το «μπλοκάρισμα» της πλατφόρμας από τη μαζική είσοδο χιλιάδων πολιτών. Το σύστημα δεν άντεξε τον όγκο, με αποτέλεσμα συνεχείς διακοπές και καθυστερήσεις, οδηγώντας σε νέα ρύθμιση για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας.

Φιάσκο με Fuel Pass: «Βραχυκύκλωσε» και έπεσε!

Πλέον, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη για να «τρέξει» ομαλά το πρόγραμμα, καθώς την πρώτη ημέρα λειτουργίας η πλατφόρμα δέχθηκε πρωτοφανή πίεση, με χιλιάδες αιτήσεις να υποβάλλονται ταυτόχρονα, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές.

Στην πράξη, όσοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση και δεν τα κατάφεραν, θα πρέπει πλέον να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης αλλάζει.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.

