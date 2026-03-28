Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου, προχώρησαν –παρουσία εισαγγελικού λειτουργού– σε έλεγχο σε κελί του καταστήματος κράτησης.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 29χρονος αλλοδαπός κρατούμενος να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (σίσα) συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



