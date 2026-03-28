Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί - Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
28 Μαρ. 2026 13:23
Pelop News

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου, προχώρησαν –παρουσία εισαγγελικού λειτουργού– σε έλεγχο σε κελί του καταστήματος κράτησης.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 29χρονος αλλοδαπός κρατούμενος να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (σίσα) συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα
14:36 Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
14:26 Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του
14:17 Κυβερνοαπειλή σε iPhone και iPad: Διέρρευσαν τα εργαλεία hacking Coruna και DarkSword
14:05 Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν
13:55 Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
13:45 Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών
13:34 Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες
13:23 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
13:14 Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν
13:06 Πάτρα: Εργασίες στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου
12:56 Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ
12:45 Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν
12:35 Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός
12:29 Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του
12:24 Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα
12:17 Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
12:15 Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς
12:11 Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια
12:09 Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν εξετάζονται πρόωρες κάλπες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
