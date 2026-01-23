Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους

Κρούσμα ενεργού φυματίωσης επιβεβαιώθηκε σε ανήλικο κρατούμενο στις φυλακές Κασσαβέτειας, ενώ και ενήλικος κρατούμενος έχει διαγνωστεί με τη νόσο. Οι υγειονομικές αρχές προχωρούν σε μαζικούς ελέγχους, εν μέσω ανησυχίας για τις συνθήκες συνωστισμού.

Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο - Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
23 Ιαν. 2026 11:55
Pelop News

Ενεργή λοίμωξη φυματίωσης διαγνώστηκε σε ανήλικο κρατούμενο που κρατούνταν στις φυλακές Κασσαβέτειας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές, λόγω των αυξημένων κινδύνων μετάδοσης σε συνθήκες υπερπληρότητας.

Ο ανήλικος είχε αρχικά εισαχθεί στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πνευμονία, ωστόσο οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ενεργό φυματίωση, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται πλέον σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου υπό καθεστώς κράτησης. Παράλληλα, ενήλικος Έλληνας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση και έχει τεθεί σε απομόνωση, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται εργάτης γης από την Ινδία που είχε εργαστεί σε αγροτικές περιοχές της Μαγνησίας.

Οι δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή νόσο το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία για πιθανή διασπορά, καθώς οι φυλακές λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%. Οι συνθήκες συνωστισμού, ο ανεπαρκής αερισμός και οι περιορισμένες δυνατότητες υγειονομικής πρόληψης θεωρούνται παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης.

Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει ελέγχους Mantoux στο σύνολο των κρατουμένων, πέρα από όσους διέμεναν στους θαλάμους των ασθενών, με στόχο την ανίχνευση λανθανουσών λοιμώξεων και τον περιορισμό ενδεχόμενης εξάπλωσης της νόσου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ