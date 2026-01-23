Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους

Ενεργή λοίμωξη φυματίωσης διαγνώστηκε σε ανήλικο κρατούμενο που κρατούνταν στις φυλακές Κασσαβέτειας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές, λόγω των αυξημένων κινδύνων μετάδοσης σε συνθήκες υπερπληρότητας.

Ο ανήλικος είχε αρχικά εισαχθεί στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πνευμονία, ωστόσο οι τελικές εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ενεργό φυματίωση, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται πλέον σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου υπό καθεστώς κράτησης. Παράλληλα, ενήλικος Έλληνας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση και έχει τεθεί σε απομόνωση, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται εργάτης γης από την Ινδία που είχε εργαστεί σε αγροτικές περιοχές της Μαγνησίας.

Οι δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή νόσο το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία για πιθανή διασπορά, καθώς οι φυλακές λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%. Οι συνθήκες συνωστισμού, ο ανεπαρκής αερισμός και οι περιορισμένες δυνατότητες υγειονομικής πρόληψης θεωρούνται παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης.

Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει ελέγχους Mantoux στο σύνολο των κρατουμένων, πέρα από όσους διέμεναν στους θαλάμους των ασθενών, με στόχο την ανίχνευση λανθανουσών λοιμώξεων και τον περιορισμό ενδεχόμενης εξάπλωσης της νόσου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



