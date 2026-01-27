Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ

Ενεργοποιήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη Μαγνησία μετά τον εντοπισμό ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε κρατούμενους, ενώ δεκάδες άτομα βρέθηκαν θετικά σε τεστ Mantoux και υποβάλλονται σε περαιτέρω ελέγχους.

Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
27 Ιαν. 2026 14:12
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές της Κασσαβέτειας στη Μαγνησία, μετά την επιβεβαίωση δύο ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης και τον εντοπισμό δεκάδων θετικών αποτελεσμάτων σε τεστ Mantoux.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ενεργά κρούσματα φυματίωσης έχουν επιβεβαιωθεί σε έναν ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικο, γεγονός που οδήγησε σε άμεση νοσηλεία και απομόνωση των ασθενών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης που ολοκληρώθηκε σε 124 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τους ασθενείς, 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο τεστ Mantoux. Οι υγειονομικές αρχές διευκρινίζουν ότι το θετικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται απαραίτητα ενεργή φυματίωση, αλλά αποτελεί ένδειξη προηγούμενης έκθεσης στο μικρόβιο.

Όσοι βρέθηκαν θετικοί θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος είτε στο Νοσοκομείο Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ώστε να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί τυχόν ενεργή νόσηση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

