Φυσιολογική ήττα του Ατρόμητου από τον Πύργο

Υπέκυψε στον ανώτερο ΠΑΣ Πύργου η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία έχασε εκτός έδρας, με 3-0 από την ομάδα της Ηλείας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής.

Ο Πύργος είναι πολύ δυνατός φέτος και είναι ενδεικτικό ότι έχει πετύχει το «6 στα 6» και είναι αήττητος μαζί με τον Παναιτωλικό.

Στα του αγώνα, η Πατρινή ομάδα δυσκολεύτηκε από τον κακό αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχόπτωσης και έτσι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με το 1-0 να γίνεται στο 24 που ήταν και το σκορ ημίχρονου.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε στο β΄ μέρος να αντιδράσει, άλλα δεν κατάφερε κάτι με τον Πύργο να κάνει το 2-0 στο 47΄ και το 3-0 στο 87΄.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά, Παπανικολοπουλού (83΄ Κουτρουμάνη), Παπακυριαζή, Ακαρέπη, Μούκα, Συρμή, Λαζανά, Χορού (33΄Φωτείνη), Τσάμη, Πουρνιά.

